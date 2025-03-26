美智庫示警中國5步驟封鎖台灣 國防部：國軍面對嚴峻敵情沒本錢疏忽

國防部發言人孫立方少將。（資料照，記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕美國「華爾街日報」報導，示警中國可能採取5步驟封鎖台灣，包括空襲基礎設施，並利用打擊群與海上民兵、港口布雷、切斷電纜隔離台灣等。國防部今（26）日表示，在嚴峻敵情威脅下，國軍將採取料敵從寬的原則，並對敵軍可能行動進行明確判斷。無論中國採取隔離、封鎖等措施，對台灣國防安全的危害顯而易見，更將嚴重衝擊台海周遭重要國際航道，破壞區域安全穩定與全球經濟繁榮。

「華爾街日報」近日報導，美國國防部與各智庫軍事專家分析，中國解放軍封鎖台灣的計畫已達前所未見的準備階段，可能透過5大步驟，包括空襲台灣基礎及軍事設施，並密集派出戰機、無人機、直升機盤旋擾台，並部署海軍航艦打擊群於台灣東南方，並透過海警、海上民兵填補空隙，搭配港口布雷、調動貨輪、切斷海纜等方式，對台灣實施全面性的隔離封鎖。

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國防部發言人孫立方少將今天表示，面對嚴峻敵情威脅，國防部沒有任何本錢疏忽，一概採取「料敵從寬」原則，精準偵蒐、判斷並分析敵軍動向，再採取適當應對措施。無論敵軍實施封鎖或隔離，對我國國防安全的危害是顯而易見的。

孫立方也提醒，台海週邊是非常重要的國際航道，國際上有高比例貿易量須通過此區域，故在此採取任何破壞區域安全跟穩定的行為，不僅台灣關切，周邊及世界上的國家都非常關心此地區發生任何動亂或不和平的情況，對於全球經濟繁榮皆會有非常嚴重的衝擊。

情次室情研中心副主任胡中華上校表示，有關華府智庫提出的分析場景，皆已包含在國防部對敵可能行動的想定之中，也納入各級兵推演練之中。面對共軍多樣變化的襲擾模式，國軍也持續利用聯合情監偵的手段，掌握並蒐整相關可能性，也會廣納各方對敵軍預警徵候及可能想定的意見，進行妥適應處，確保台海安全。

另外，媒體詢問，美國前國防部官員表示，台灣可能要有2週以上持久作戰的準備，國防部「四年期國防總檢討」中所提的「持久作戰」時間為何？作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將說明，國防是以預防戰爭及維持和平為目標，國軍綜合考量作戰形態，以及利、空、時等因素，首先已將防衛作戰階段向前延伸到平時作戰準備及灰帶侵擾的應處，其次以削弱戰略，藉由多領域、多層次的層層防禦作為，結合全社會防衛韌性的能量，向後已形成了戰略持久的作戰縱深，讓敵無法迅速達成其作戰目標，確保我防衛作戰任務達成。

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