中國辦抗戰80年閱兵 國防部強調話語權是基於歷史

國防部今年將再與乖乖合作推出二戰主題限量聯名款，數量預計超過10萬包，超商通路皆有販售。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕北京正計畫舉行紀念抗戰勝利80週年閱兵儀式。國防部政戰局文宣心戰處處長樓偉傑今天表示，不是誰活動辦得多就有話語權，而是要基於歷史，二戰後文件簽署的都是中華民國，這是不爭事實。我國規劃舉辦一系列的紀念活動，其中一款與乖乖聯名的飛虎隊包裝主題，其成員之子也特別錄製影片感謝中華民國與美合作情誼。

香港南華早報報導，中國正計劃於今年舉行紀念抗戰勝利80週年閱兵儀式，俄羅斯總統蒲亭並將出席。

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國防部上午舉行例行記者會，媒體關切，北京計劃舉行紀念抗戰勝利80週年閱兵儀式，國軍如何確立抗戰話語權。

樓偉傑回應，國防部長顧立雄已明確說明，抗戰是自民國26年開始，二戰是民國28年開始，到國軍與軸心國宣戰到民國34年二戰跟抗戰勝利，而中華人民共和國到民國38年才成立，所以才會把時間軸印在聯名商品上，讓大家看到，這就是歷史事實。

樓偉傑強調，不是誰活動辦得多，誰就有話語權，而是要基於歷史事實。從二戰後所有文件簽署的都是中華民國，絕對不是中華人民共和國，這是不爭的事實，因此今年活動是要宣傳抗戰精神。

樓偉傑指出，其中與乖乖合作推出飛虎隊聯名款，以前飛虎隊成員Jerome Simon為肖像包裝主題，Jerome Simon的兒子Nicholas Simon對此拍片致謝，強調此舉證明美台情誼與合作深厚，並很感動我國仍記得這段歷史，也很感謝包裝的肖像與他父親非常相像。

媒體另詢今年紀念主軸之一反侵略意義，樓偉傑表示，這個概念，最重要的核心是希望將二戰跟抗戰時敵方侵略的行動來應對到我們中華民國現在一樣受到非常嚴峻挑戰的環境，我們如何反侵略、守護我們的家園，與80年前的精神呼應。

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