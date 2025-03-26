去年義務役15％轉志願役、訓練千名刺針操作手 今年將徵近萬人

一年期義務役上路至今已於周年，國防部今召開記者會說明去年整備成果，其中約有15%轉服志願役，並訓練出千名刺針飛彈、無人機操作手，執行成效良好，今年並預計將徵集9839員義務役。 （資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕一年期義務役上路至今已於周年，國防部今召開記者會說明去年整備成果，其中約有15%轉服志願役，並訓練出千名刺針飛彈、無人機操作手，執行成效良好，今年並預計將徵集9839員義務役。

國防部資源司人力資源處處長成家麒少將表示，去年執行成效共徵集6956員，其中轉服志願者共993員，佔徵集人數14.2%。

請繼續往下閱讀...

另外在武器訓練方面，成家麒說，訓練紅隼火箭148員、66火箭1188員、刺針飛彈1336員，以及無人機訓練1336員。

一年期義務役上路至今已於周年，國防部今召開記者會說明去年整備成果。（國防部提供）

一年期義務役上路至今已於周年，國防部今召開記者會說明去年整備成果。（國防部提供）

成家麒指出，守備部隊基地訓練計109旅、249旅、137旅及101旅等4個守備部隊步1營，已完成年度基地測考，執行狀況良好，均達訓練目標。

另外，去年義務役也開始加入國軍演訓，成家麒說明，共有3003員參加國軍演訓，其中主戰部隊807員、守備部隊2196員，均依聯合作戰計畫部隊任務納入漢光40號演習實兵演練課目。

成家麒強調，演訓任務部隊含陸軍步兵營、重防營；海空軍戒護排；憲兵步兵營，分別演練陸軍聯兵旅對抗操演、海空軍戰術總驗收和中樞防衛作戰計畫。

其中陸軍演練項目，包含守備步兵營結合機步、裝甲及陸戰旅攻、防演練階段，採實兵、實地對抗演練；海空軍戒護排則有全程隨伴、掩護與戒護機雷（彈）車及通信中繼車組演練；憲兵為結合憲指部中樞防衛作戰計畫演練及實兵演習。

一年期義務役上路至今已於周年，國防部今召開記者會說明去年整備成果。（國防部提供）

一年期義務役上路至今已於周年，國防部今召開記者會說明去年整備成果。（國防部提供）

一年期義務役上路至今已於周年，國防部今召開記者會說明去年整備成果。（國防部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法