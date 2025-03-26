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張騫軍艦76砲膛炸事件有官兵送醫？ 海軍：送醫後無礙當日即返隊
海軍成功級巡防艦「張騫號」（PFG2-1109）本（3）月初在對空射擊訓練時，發生76快砲運作中膛炸，幸未釀成重大人員傷亡。（資料照）〔記者陳治程／台北報導〕海軍成功級巡防艦「張騫號」（PFG2-1109）本（3）月初在對空射擊訓練時，發生76快砲運作中膛炸，雖無重大人員傷亡，但已影響海軍後續實彈訓練規劃海軍今（26）日表示，該門76砲膛炸初步認定與「彈藥良率」有關，當事官兵送醫後已返回部隊作息，後續相關戰演訓目前已暫停，待事件查明後再行恢復。
海軍張騫軍艦7日上午於對空射擊訓練期間，無預警發生76快砲膛炸，造成武裝耗損但無重大傷亡。海軍事後回覆，該事件初步排除人為、機械因素，後續將釐清砲彈不正常過火原因。然而，有媒體今日於國防部記者會提問指出，該艦76砲膛炸後似乎有人員送醫情形，要求軍方就事件調查進度提供說明。
對此，海軍司令部參謀長邱俊榮中將回覆指出，張騫軍艦日前在射擊訓練中膛炸，經過初步調查，研判事件肇因與「彈藥良率」有關，至於彈藥為何提前發火，軍方目前正做進一步了解。
邱俊榮補充，76快砲在膛炸之後有出現後座部分損耗，當事官兵在事後雖已立即送醫，確認身體無大礙後歸隊正常作息，但在事件查明前，海軍現已暫停相關射擊訓練，待調查有進一步消息再向外界報告。
「張騫號」為海軍成功級巡防艦七號艦，於1998年底服役，為源自美軍「派里級」巡防艦之衍生構型。該艦滿載排水量4100噸，搭載1具Mk13單臂飛彈發射器，可發射標準一型（SM-1）防空飛彈，不過軍方先前傳出有意將其戰系升級，並更換標準二型（SM-2）飛彈，提升防空作戰效能。