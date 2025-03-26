Kratos挑戰極限 打造平價極音速無人機

美國克雷托斯防務與安全公司（Kratos）近日證實，正在開發低成本極音速無人機，採購價格會比已知類似系統更便宜。（取自Kratos官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國克雷托斯防務與安全公司（Kratos）近日宣布，正開發一款能以極音速（超過5馬赫）飛行的無人機，強調其成本將「遠低於同類設計的機型」。執行長德馬科（Eric DeMarco）透露，這項內部資助計畫象徵公司在經濟實惠高超音速技術領域的重大進展。

Kratos發言人向軍聞網站《戰區》（The Warzone）表示，這款無人機隸屬「狂怒家族極超音速系統」（Kratos Furies Family of Hypersonic Systems）。自2013年起，公司便投入自有資金，致力研發價格親民且具戰鬥價值的系統。雖然推進方式是否為吸氣式、是否可重複使用尚未明朗，但「無人機」一詞暗示了這些可能性。

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這款無人機的開發，延續了Kratos在無動力極音速飛行器領域的努力。該公司先前已推出Erinyes及Dark Fury兩款助推滑翔飛行器，並為此開發了宙斯（Zeus）系列固體燃料火箭發動機，支援美國軍方「多軍種先進能力高超音速測試平台」（MACH-TB）等計畫。今年1月，公司獲得MACH-TB五年合約，若全數執行，總值可達14.5億美元（約新台幣479億元）。

《航空週刊》報導，這款無人機將由Kratos位於印第安納州克蘭（Crane）的「極音速系統酬載整合設施」（IPIF）支援。該設施於3月初動土興建，不僅支援固體火箭驅動的滑翔飛行器，也涵蓋吸氣式推進技術。

據航太專家分析，這款無人機可能瞄準美國國防高等計畫研究署（DARPA）（DARPA）的「次世代響應打擊」（Next RS）計畫。Next RS旨在打造可重複使用的極音速飛行器，執行打擊與情報、監視及偵察（ISR）任務，原型機預計五年內升空。計畫中關鍵的雙模式推進系統——渦輪聯合循環發動機（TBCC），結合渦扇與衝壓噴射，能從起飛切換至5馬赫以上，再於降落時回復渦扇模式。TBCC被譽為極音速飛行器的「聖杯」，它能讓飛行器像普通飛機一樣起降，又能達到極音速。

Kratos的極超音速布局不止於此。2022年，公司加入萊多斯（Leidos）團隊，參與美國空軍「Mayhem」極音速飛行器開發計畫。此外，與澳洲極音速發射系統公司（Hypersonix Launch Systems）合作的DART AE飛行器，採用氫燃料超燃衝壓發動機，雖需火箭助推，首飛原訂2023年，目前進展未明。

競爭對手方面，美國赫繆斯公司（Hermeus Corporation）的「夸特馬」（Quarterhorse） Mk. 1無人機即將首飛，同樣採用TBCC系統，被視為Next RS計畫熱門候選。相較之下，Kratos若兌現低成本承諾，將在市場中脫穎而出。

Kratos與澳洲極超音速發射系統公司（Hypersonix Launch Systems）合作的DART AE飛行器渲染圖。（取自Hypersonix Launch Systems官網）

競爭對手「夸特馬」Mk2極音速飛機渲染圖。（取自Hermeus官網）

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