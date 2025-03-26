強化國軍戰力！賴清德：檢討組織編裝 貫徹實戰化訓練

總統賴清德今主持4月份將官晉任授階典禮，董帥谷、湯成、張景泰丶李宗泰、黃超興、周文祥等6人晉任少將。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今主持4月份將官晉任授階典禮，董帥谷、湯成、張景泰、李宗泰、黃超興、周文祥等6人晉任少將。賴表示，面對威權勢力的集結與合流，以及中共日益增強的灰色地帶侵擾，我們必須運用不對稱思維及堅強的軍事實力，守護台灣的民主自由，期許晉任將官以「檢討組織編裝、提升作戰韌性」為目標，全面檢討主戰、守備與後備部隊的組織架構，貫徹實戰化訓練，持續強化國軍的戰力。

賴清德指出，晉任將官在人才培育、戰備演訓、文宣心戰、後備動員及網電作戰等領域，都戮力以赴，達到提升國防能量的目標。面對威權勢力的集結與合流，以及中共日益增強的灰色地帶侵擾，我們必須運用不對稱思維及堅強的軍事實力，展現自我防衛的決心，守護台灣的民主自由，讓區域和平穩定、繁榮發展。

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賴清德期許，晉任將官能以「檢討組織編裝、提升作戰韌性」為目標，全面檢討主戰、守備與後備部隊的組織架構，並透過年度各項演訓，驗證部隊執行聯合作戰計畫的能力。像是上週完成的「立即備戰操演」，就是採取狀況誘導的方式，讓各級部隊對防衛作戰備戰部署階段的整備更加熟悉，貫徹實戰化訓練，持續強化國軍的戰力。

賴清德重申，政府會給國軍最大的支持，除了下個月起開始實施的待遇調整方案，也會持續推動國防改革，挹注充足的國防資源，推動現代化部隊的管理，為國軍帶來人才穩定、效率提升的多重效益，讓國家的人才能夠更加聚集，國家一天比一天更強大。他也代表國人向國軍表達12萬分謝意，並將和大家團結努力，一起守護我們珍惜的民主、和平與繁榮。

總統賴清德今主持4月份將官晉任授階典禮，董帥谷、湯成、張景泰、李宗泰、黃超興、周文祥等6人晉任少將。（總統府提供）

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