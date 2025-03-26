國防部：國軍加給調增經費考量2管道 另3項加給已在行政院審議

志願役加給及戰鬥部隊加給調增方案。（資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕總統賴清德近日宣布國軍加薪方案，戰鬥部隊的基層官士兵，包括志願役加給及戰鬥部隊加給，兩者合計每月最高將增加1萬2千元。針對另三項尚未公布的加給調整案，國防部表示，目前已呈報給行政院審議中，將視行政院核定後，再行公布相關資訊。相關加給增加的預算編列籌獲，不管是以追加預算或是爭取預備金等方式，都在考量範圍。

國防部日前公布5大項加給增加，但目前僅公布戰鬥、志願役加給細節，資源司財物資源處處長高志雄少將今在國防部記者會表示，國防部為留用非戰鬥部隊中，從事專業性、技術性的高端人才，研提航管、電偵和網路戰三項加給等調增方案，目前已呈報給行政院審議中。為了提升整體的志願役人力，慰勞官兵在戰鬥部隊服役的辛勞，行政院優先核定調增志願役加給及戰鬥部隊加給，餘3項加給的調整方案，將視行政院核定後，再行公布相關資訊。

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媒體另詢問，賴總統日前宣布國軍加薪，國防部相關預算籌獲方式。高志雄回應，國防部目前是由114年度的人事維持費來支應，後續若有不足部分，不管是以追加預算或是爭取預備金等方式，都是考量範圍。

而針對地勤、後勤、飛行員等軍種兵科未在此次加給，高志雄說明，有關國軍各項加給，國防部歷年來都是依照敵情威脅，以及整體勤物繁重的程度，考量整體國防預算的財力資源，來持續檢討各項加給的金額。

至於預算凍刪是否會影響到一年期義務役訓練，訓次室軍事訓練處處長陳俊男少將表示，役男訓練不會因預算凍結而影響成效；但國防部發言人孫立方少將強調，上述指的是針對一年期義務役的預估，但就國防預算整體角度，目前的刪凍方式對於國軍執行訓練還是有相當的衝擊，最主要的原因就是裡面還包含業務費等等。國防部業務費也涵蓋了，油料、部隊執行日常運作中所需要的經費。

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