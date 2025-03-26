守備部隊在立即備戰操演有任務嗎？國軍：阻絕設置、動員站開設

國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將。（國防部提供）〔記者陳治程／台北報導〕因應中國威脅升，國軍上週首度實施「立即備戰操演」，各作戰區主戰部隊依想定實施任務演練，提升官兵快速戰備能力。恰逢今年後備教召流路啟動，加上國軍復徵一年義務役後，曾參與軍種聯合操演，對此，國防部今（26）日表示，各戰區守備旅在立即備操演期間依其定位，有做阻絕設置、動員整備等任務預演。



國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將指出，「立即備戰操演」的目的，是使各級常備部隊熟悉戰鬥實務及戰場環境，強化立即備戰及快速的平戰轉換，達成高戰備目標；因此，各級部隊在國防部聯合作戰指導下，依照敵「由訓轉演、由演轉戰」的威脅想定，結合戰備階段提升，由各作戰區統籌所屬三軍部隊實施演練，磨練部隊備戰部署能力。



董冀星進一步說明，本次參演部隊依照組織、編裝分類，共分為主戰、守備及後備部隊三型兵力；而守備部隊除擔負國土防衛任務外，也肩負後備動員整備等工作。因此，在國軍下達立即備戰操演命令後，各守備旅便在其防衛地境內，進行「阻絕設置」、以及「開設動員召集事務所」等後備整備任務的預演。



全動署人力動員處副處長林銘進上校。（國防部提供）至於本（3）月展開的新年度後備教召，全動署人力動員處副處長林銘進上校表示，全動署配合國軍「立即備戰操演」規劃，上周共召集20梯次、計逾5000餘人參與教召訓練；訓練課程依各單位作戰任務，結合作戰區域實施就地動員、專長複訓、臨戰訓練及作戰計畫演練，以熟稔後備部隊作戰任務及恢復戰力。



但有知情人士說，上述與國軍操演重疊的教召部隊，其訓練課程與立即備戰操演課目是獨立進行，兩者間並無協同演練的規畫作為。

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