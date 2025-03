烏克蘭無人機再立戰功！轟爆北韓「谷山」長程火砲

北韓M-1978「谷山」(Koksan)被摧毀前,遭鎖定的畫面。(取自Telegram)

〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭無人系統部隊(Ukrainian Unmanned Systems Forces, USF)近日發布影片,展示其在頓內次克(Donetsk)前線成功摧毀一門北韓製造的「谷山」(Koksan)自走砲。這是近一個月內,該部隊第五次以無人機癱瘓這款長程火砲,凸顯無人系統在戰場上的關鍵作用。

軍聞網站「Defence Blog」25日報導,烏克蘭第413「突襲」(Raid)營的操作員鎖定並摧毀了一門俄軍操作的M-1978「Koksan」自走砲。該部隊在影片說明中指出,這次行動於頓內次克前線展開,精準打擊俄軍火力。M-1989「Koksan」是北韓開發的升級版武器,配備170公厘火砲,射程可達60公里,是俄軍目前部署的射程最遠傳統火砲之一。

