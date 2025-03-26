烏克蘭無人機再立戰功！轟爆北韓「谷山」長程火砲

北韓M-1978「谷山」（Koksan）被摧毀前，遭鎖定的畫面。（取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭無人系統部隊（Ukrainian Unmanned Systems Forces, USF）近日發布影片，展示其在頓內次克（Donetsk）前線成功摧毀一門北韓製造的「谷山」（Koksan）自走砲。這是近一個月內，該部隊第五次以無人機癱瘓這款長程火砲，凸顯無人系統在戰場上的關鍵作用。

軍聞網站「Defence Blog」25日報導，烏克蘭第413「突襲」（Raid）營的操作員鎖定並摧毀了一門俄軍操作的M-1978「Koksan」自走砲。該部隊在影片說明中指出，這次行動於頓內次克前線展開，精準打擊俄軍火力。M-1989「Koksan」是北韓開發的升級版武器，配備170公厘火砲，射程可達60公里，是俄軍目前部署的射程最遠傳統火砲之一。

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USF disable another North Korean Self-Propelled Gun



Operators of the 413th "Raid" Battalion of the Unmanned Systems Forces identified and struck an enemy M-1978 "Koksan" self-propelled gun on the Donetsk front. This marks the fifth such system disabled by the USF units in the… pic.twitter.com/dncb43OQfe — Unmanned Systems Forces （@usf_army） March 25, 2025

烏克蘭官員透露，俄軍因標準管式火砲短缺，越來越依賴北韓等外援武器。自2022年全面入侵以來，烏克蘭已摧毀超過2萬5000個敵方火砲單位。近期，M-1978及其改良版M-1989頻繁現身戰場。去年12月，烏克蘭在盧甘斯克（Luhansk）首度以無人機轟炸機於夜間擊毀一門M-1989；近日，第14獨立特種團（14th Separate Special Purpose Regiment）更協調砲擊，一舉摧毀另外三門Koksan。

這些長程火砲遭到攻擊毀損，顯示無人系統在爭奪激烈的前線如頓內次克，已成為烏克蘭反制俄軍的重要利器。其精準打擊能力不僅削弱敵方火力，也為戰場局勢帶來新變數。

北韓M-1989「谷山」（Koksan）170公厘自走砲。（法新社檔案照）

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