擴充「死神」戰術運用 美軍MQ-9無人機首掛小直徑炸彈測試

美國空軍MQ-9無人機3月12日實施BRU-78「雙炸彈掛架系統」測試，可見翼下掛載的正是GBU-39小直徑炸彈。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍日前表示，位於內華達州的第432修護大隊（432nd Maintenance Group），日前展開MQ-9無人機的新炸彈掛架測試，除了已實彈射擊過的「地獄火」飛彈，該機種近期更首度掛載GBU-39「小直徑炸彈」（SDB）實施測試，驗證掛架與彈藥的整合情形，如測試順利，可望強化「死神」空對地打擊能量，擴充戰術運用。

現駐於內華達州克里奇空軍基地（Creech AFB, NV）的第432修護大隊武器標準化小組，12日以1架裝有BRU-78「雙炸彈掛架系統」（Dual Carriage System）的MQ-9無人機，首次進行GBU-39「小直徑炸彈」（SDB）掛載測試，驗證系統與武器整合情形，奠定後續作業基礎。

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L3harris公司的BRU-78系統，能大幅增加無人機兩翼的武器酬載量；除了小直徑炸彈，也可掛載「鋪路二型」（Paveway II）雷射導引炸彈，以及JDAM聯合直攻彈藥等對地武器，強化打擊火力。（美國克里奇空軍基地官方Facebook）

由美國L3harris公司研發的BRU-78系統，適用於MQ-9這類大型無人機，以及輕攻擊偵察、防暴（counterinsurgency, COIN）無人機使用，能讓無人機兩翼派龍的武器酬載量倍增；不只能掛載GBU-39/53小直徑炸彈，該系統也可整合GBU-12/49/59的「鋪路二型」（Paveway II）雷射導引系列炸彈，以及GBU-38/52/54聯合直攻彈藥（JDAMs）。

值得一提的是，432修護大隊近日亦支援同駐地、同大隊的489無人機攻擊中隊（489th ATKS），實施「地獄火」反裝甲飛彈掛載作業，從公開照片之中，可見MQ-9無人機所用的系統，也可同時掛載4枚同型彈，持續展示該機的武掛潛力。

同駐地的美空軍第489無人機攻擊中隊（489th ATKS），日前在432修護大隊協助下，完成「地獄火」飛彈系統掛載作業，持續驗證其火力擴充潛能。（美國克里奇空軍基地官方Facebook）

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