瑞典加速擴軍 2030年軍費將佔GDP 3.5％

瑞典首相克里斯特森（見圖）宣布，瑞典計畫到2030年將軍費預算提升到GDP的3.5％。（法新社）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）今（26日）宣布，瑞典初步計畫在2030年將防務支出提升到國內生產毛額（GDP）的3.5%，這個計劃的步調，比先前預想的更快，且數字也更大。

《路透》報導，瑞典目前的國防支出，正按照計畫提升到GDP的2.4%，並預期在2028年會增加至2.6%，不過瑞典內閣指出，在美國示警歐洲防務已非華府優先考慮的背景下，這個數字還不夠高。

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克里斯特森在記者會上指出，瑞典政府認為北約（NATO）很快就會向成員國設立一個軍費須佔GDP3％到4%的目標，而瑞典的國防開支要符合要求，初步預估的數字為3.5%。

克里斯特森說：「很難知道它確切會落在哪裡。我們正在推動這個數字，讓它足夠顯著提高歐洲北約國家保衛歐洲的能力。」

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