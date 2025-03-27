成立後首戰！日本3縣山火狂燒 統合作戰司令部調20直升機馳援

日本防衛大臣中谷元（左）。（擷取自X）

首次上稿 03-26 23:13

更新時間 03-27 06:52

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本「統合作戰司令部」3月24日才剛成立，防衛大臣中谷元昨（26）日就在記者會上透露，司令部負責指揮陸、海、空自衛隊部，已對近期岡山、愛媛、宮崎等3縣的山林大火實施應對措施；這也是統合作戰司令部首次參與救災行動。

日本岡山市發生山林大火。（美聯社）

日媒《共同社》報導，中谷元指出，對於大範圍且同時發生的災害，全體自衛隊需要有效部署設備及裝備。當中，以能夠一次運輸大量水資源的直升機「CH-47」為中心，共約有20架直升機被派往這3縣，來協助空中滅火等救援。

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統合作戰司令部是防衛省在24日新成立的常設組織，目前約有240人，負責統一指揮陸、海、空、太空、網路等日本各領域部隊，在出現災害和突發事件時部署部隊、執行作戰計畫等任務。

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