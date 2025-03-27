NASAMS防空系統最快今年到貨 國軍與美簽近9千萬通信次系統合約

西班牙陸軍官兵正在裝填NASAMS的彈藥，我國最快將於今年取得首套同型系統，並運用於中樞防衛。（路透檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍為強化中樞防空戰力，因此向美國採購3套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS），首套系統最快於今年交付。根據政府採購網今日發布決標資訊，國防部已與美國政府簽署「防空飛彈系統通信次系統」一案，總金額為8968萬7120元，預計9年內履約完畢，將為我國整體防空實力加上一道保險。

美國國防部國防安全合作局去年10月宣布供售我3套NASAMS，總金額約19.88億美元（約新台幣657億元），隨後，國軍於今年1月先與美國政府簽署共計243億餘元的防空飛彈系統彈藥、L頻段機動雷達採購案、非L頻段機動雷達採購案合約，隨後於今年2月與美國簽署約249億元的3套系統主裝備合約。

根據政府採購網資訊，NASAMS主要裝備將在2030年以前籌獲完畢，彈藥、雷達則將在2034年以前履約完成，但據傳首套系統最快於今年交付。

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為補上NASAMS通信次系統拼圖，政府採購網今日發布決標公告陳述，駐美軍事代表團協助空軍司令部，與代表美國政府的美國在台協會（AIT）完成「防空飛彈系統通信次系統」合約簽署，這項採購案的總金額為8968萬7120元，自今年3月18日履行至2034年底。

根據決標公告，此案的履約地點為台北市松山區與新北市淡水區，與用於中樞防衛的NASAMS潛在部署地點相符。

NASAMS開始服役後，可以與天弓三型（如圖）、愛國者三型防空飛彈等搭配運用，完善整體防空火網。（資料照）我國採購3套NASAMS系統與雷達用於強化中樞防務，這套系統可採用AIM-120先進中程防空飛彈、AIM-9X Block II型「響尾蛇」（Sidewinder）短程防空飛彈，都是我國F-16V戰機可掛載的美系防空飛彈，因此具備相當大的運用彈性。若採用新購先進中程空對空飛彈增程型（AMRAAM-ER），射程可達50公里，介於與射程較遠的愛國者、天弓飛彈，以及用於野戰防空的陸劍二、復仇者飛彈系統之間，讓整體防空火網更趨完善。

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