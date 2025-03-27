自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

北韓年初增派俄羅斯約3000兵力 軍援恐持續擴大

2025/03/27 11:09

南韓聯合參謀本部27日表示，北韓在今年初疑似又額外派遣約3000名士兵，支持俄羅斯對烏克蘭作戰。圖為北韓士兵。（法新社）南韓聯合參謀本部27日表示，北韓在今年初疑似又額外派遣約3000名士兵，支持俄羅斯對烏克蘭作戰。圖為北韓士兵。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓去年向俄羅斯派遣約1.1萬名士兵，支援俄軍與烏克蘭作戰，南韓聯合參謀本部27日表示，北韓在今年初疑似又額外派遣約3000名士兵，支持俄羅斯對烏克蘭作戰。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部27日指出，北韓先前向俄羅斯派遣約1.1萬名士兵，其中傷亡約4000人，而北韓在今年1月及2月又額外向俄羅斯派遣3000名士兵。

除了派遣軍隊以外，北韓還繼續向俄羅斯提供飛彈、彈藥和火砲裝備，包括大量短程彈道飛彈、約220門170毫米自走榴彈砲和240毫米火箭彈發射器，依據戰況，未來軍援規模還可能擴大。

南韓軍方表示，北韓內部進行的冬季軍事訓練次數與去年相比有所減少，原因可能是為進行各種建設工程而進行部隊動員，準備向俄羅斯額外部署，以及長期能源短缺等因素。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中