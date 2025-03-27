北韓年初增派俄羅斯約3000兵力 軍援恐持續擴大

南韓聯合參謀本部27日表示，北韓在今年初疑似又額外派遣約3000名士兵，支持俄羅斯對烏克蘭作戰。圖為北韓士兵。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓去年向俄羅斯派遣約1.1萬名士兵，支援俄軍與烏克蘭作戰，南韓聯合參謀本部27日表示，北韓在今年初疑似又額外派遣約3000名士兵，支持俄羅斯對烏克蘭作戰。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部27日指出，北韓先前向俄羅斯派遣約1.1萬名士兵，其中傷亡約4000人，而北韓在今年1月及2月又額外向俄羅斯派遣3000名士兵。

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除了派遣軍隊以外，北韓還繼續向俄羅斯提供飛彈、彈藥和火砲裝備，包括大量短程彈道飛彈、約220門170毫米自走榴彈砲和240毫米火箭彈發射器，依據戰況，未來軍援規模還可能擴大。

南韓軍方表示，北韓內部進行的冬季軍事訓練次數與去年相比有所減少，原因可能是為進行各種建設工程而進行部隊動員，準備向俄羅斯額外部署，以及長期能源短缺等因素。

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