【影】聯手洛馬、飛彈防禦局 美神盾艦驗證標六飛彈反制極音速威脅

〔記者陳治程／綜合報導〕美國洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）25日宣布，其所研發的「神盾」（Aegis）作戰系統，日前在美國海軍的飛行測試中，成功搭配現役的標準六型（SM-6）防空飛彈，攔截一枚由運輸機投放的模擬極音速靶彈，驗證反制新興空中威脅的防禦能力。

洛馬公司指出，本次名為「恆星女妖」（Stellar Banshee）的第40次飛行測試（FTX-40），是由美國海軍的神盾驅逐艦「平克尼號」（DDG 91）搭載的標六Block IAU批次模擬彈，運用「基線9」（Baseline 9）神盾系統偵測、追蹤並命中靶彈。美國飛彈防禦局表示，本次靶彈為C-17運輸機投放的中程彈道飛彈（MRBM），且攜有極音速載具（HTV）。

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本次參與「恆星女妖」測試的美國海軍神盾驅逐艦「平克尼號」（DDG 91）。（洛克希德．馬丁官網）本次「恆星女妖」測試的靶彈主體，為一枚從美國空軍C-17運輸機投放的中程彈道飛彈模擬彈，並攜有極音速載具（HTV）。（美軍DVIDS網站）

美國雷神（現RTX）公司研發的RIM-174標六飛彈，為標準二型（SM-2）防空飛彈的性能改良型，兩者在外型、構造上高度相似，但前者除具備至少3.5馬赫的飛行速度性能，還兼具防空、反水面艦及反彈道飛彈等多元接戰能力，並已投入中東戰備任務，打擊胡塞武裝。

洛克希德．馬丁進一步說明，本次測試展示了神盾系統升級（Capability Package 24）及海基飛彈防禦系統（BMD 5.1.5 system）的攔截能力，是為第三次測試。

而去（2024）年3月，洛馬在同系列的第32次測試（FTX-32，又名Stellar Laelaps「恆星颶風」）中，成功由神盾驅逐艦「普雷貝爾號」（DDG 88）發射一枚軟體升級過的標六Dual II飛彈，成功攔截一枚中程彈道飛彈靶彈。

去年3月由「普雷貝爾號」驅逐艦發射，測試攔截中程彈道飛彈模擬彈的標六Dual II飛彈。（美軍DVIDS網站）

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