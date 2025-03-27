北韓要起飛了？金正恩視導AI自殺無人機、大型空中預警機畫面曝光

北韓領導人金正恩視導新型偵察無人機，其機身相當大，有如美軍的RQ-4「全球鷹」偵察無人機。（法新社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕北韓繼日前發布正在建造的核動力潛艦資訊後，近期則釋出空中兵力最新發展，根據北韓官媒《北韓中央通信社》（又稱朝中社）報導，北韓領導人金正恩25日、26視導國防科研工作，不僅疑似搭乘空中預警機，還觀摩多款無人機的操作情形，釋出強烈訊號。

根據朝中社與南韓官方媒體《韓聯社》報導，金正恩25日至26日視導無人航空技術聯合體系，以及電戰研究團隊的國防科研工作，報導提到金正恩搭乘空中預警機，還釋出金正恩觀看預警機起飛的照片，可見這型預警機有4具渦輪扇發動機，機頂還有碩大的圓盤形雷達罩。

北韓領導人視導空中預警機、無人機發展情形。圖應為新型偵察無人機。（法新社）金正恩也視導一系列的無人機，報導提到，金正恩觀看採用「人工智慧」（AI）的自殺式無人機，攻擊戰車標靶，同時視導了具備掌握陸上、海上目標的新型偵察無人機。根據北韓官方公布照片，新型偵察無人機相當大，近似於美軍的RQ-4「全球鷹」偵察無人機。

此外，金正恩還視導新開發的情監偵、電子干擾與攻擊系統設備，他對於相關成果十分滿意。

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金正恩表示，無人裝備和人工智慧領域，應該成為武裝部隊現代化建設的首要任務和發展重點，另外，他也強調，推動協調一致的長期國家計畫重要性，在加快軍用無人機競爭方面處於領先地位。

北韓領導人金正恩在官員陪同下，視導自殺式無人機發動攻擊情形。（法新社）



在此之前，朝中社本月8日報導，金正恩在日前才視察正在建造中的核動力潛艦，並稱強化海軍是平壤防衛戰略的關鍵之處。不過，北韓官媒所公布的照片，並未見潛艦的樣貌，也沒有確切的日期、地點等其他細節。

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