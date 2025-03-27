漢光41將驗證步兵206旅全旅動員 六軍團指揮官陳文星主持先期研討

圖為2023年國軍漢光39號演習期間，在新北八里海灘、台北港一帶，進行「聯合國土防衛科目」反登陸操演預演的AAV7兩棲突擊載具車隊。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍下（4）月起將展開今（2025）年度「漢光41號」電腦兵棋推演，期間將運用「聯合戰區層級模擬」（JTLS）系統，進行為期14天13夜的兵推作業；而在7月10天9夜實兵驗證中，陸軍步兵206旅將成軍方推行後備戰力提升後，首支「全旅動員」驗證單位。為此，六軍團指揮官陳文星中將日前已對此展開整體規畫研討，確保計畫順利施行。

國防部上週在送至立法院的業務報告中陳述，今年「漢光41號」共分三階段，其中，「高階幹部圖上兵推」已於上（2）月完成，後續將進行「電腦輔助指揮所演習」及7月「實兵演練」，均以中國解放軍灰色地帶侵擾，以及後（2027）年中國犯台可能行動為想定，重點驗證交戰規則、去中心化運作、立即備戰操演、武器裝備作戰效能、整體後勤支援及軍民整合機制等。

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國軍2月實施漢光41號演習「高階幹部圖上兵推」，期間由國防部長顧立雄主持指導。（軍聞社）

在實施日程方面，電腦兵推將從下月4月5日起至18日止，首度延長至兩周；最後階段的「實兵演練」則落在7月9日至18日、長達10天9夜，各作戰區屆時將採實兵、實地、實時及部份對抗操演方式實施。除聯合反封鎖、防禦布雷、物資分散屯儲、新式裝備作戰效能及軍民整合等課目外，漢光41實兵操演也將首度由步兵206旅實施全旅動員，驗證後備戰力。

國軍第三作戰區（6軍團）指揮官陳文星中將，26日召開步兵206旅全旅動員教育召集整體規劃研討，以利在漢光41號演習期間順利施行計畫。（取自青年日報）

陸軍6軍團指揮官陳文星中將昨（26）日主持「206旅全旅動員整體規劃研討會」，期間召集各處（組）長及單位主官共研整備事項，針對人事、戰訓、後勤與風險管控等項目進行指導，以利計畫施行。他期許單位藉由實戰化臨戰訓練，磨練召員戰術作為、聯合作戰能力，以提升後備戰力，有效支援軍事作戰任務。

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