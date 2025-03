伊朗大型「地下飛彈城」曝光 各式火箭、飛彈車全都All in！

伊朗無畏美國近期的施壓,釋出其新的彈藥庫碉堡畫面,各式火箭、飛彈以及機動發射車整齊排列,有如「地下飛彈城」,意圖回應西方世界的施壓並外宣秀肌肉。(圖片擷取自@BashaReport的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕正當美國加強向中東地區的軍事戰略部署之際,作為中東激進勢力幕後老大的伊朗,表態無畏美國的施壓,並在近日釋出其新的地下彈藥庫碉堡畫面,各式火箭、飛彈以及機動發射車整齊排列,有如「地下飛彈城」,意圖回應西方世界的施壓並外宣秀肌肉;然而,外媒分析,這些彈庫在實際使用上卻有致命的缺點。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導,伊朗國家媒體近日發布新的影片顯示,兩名負責該國武器計畫的伊朗軍事領導人,乘車視導一條兩側排滿武器的長地道。這段長約85秒的影片,揭示了伊朗軍方在未知的地點興建了一座非常深的地道網路,坑道經挑高、可提供大型卡車拖運的機動飛彈車駛入,多數路段也相當寬廣筆直,可供各式車輛行駛與停放。

Iran is responding to external threats by releasing a new video showcasing one of its underground missile tunnel systems, packed with missile engines, mobile launchers, and a range of advanced weaponry. The footage prominently features the Paveh cruise missile, the Ghadr-380… pic.twitter.com/ILsdlrPtQy