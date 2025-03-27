伊朗大型「地下飛彈城」曝光 各式火箭、飛彈車全都All in！

伊朗無畏美國近期的施壓，釋出其新的彈藥庫碉堡畫面，各式火箭、飛彈以及機動發射車整齊排列，有如「地下飛彈城」，意圖回應西方世界的施壓並外宣秀肌肉。（圖片擷取自@BashaReport的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕正當美國加強向中東地區的軍事戰略部署之際，作為中東激進勢力幕後老大的伊朗，表態無畏美國的施壓，並在近日釋出其新的地下彈藥庫碉堡畫面，各式火箭、飛彈以及機動發射車整齊排列，有如「地下飛彈城」，意圖回應西方世界的施壓並外宣秀肌肉；然而，外媒分析，這些彈庫在實際使用上卻有致命的缺點。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，伊朗國家媒體近日發布新的影片顯示，兩名負責該國武器計畫的伊朗軍事領導人，乘車視導一條兩側排滿武器的長地道。這段長約85秒的影片，揭示了伊朗軍方在未知的地點興建了一座非常深的地道網路，坑道經挑高、可提供大型卡車拖運的機動飛彈車駛入，多數路段也相當寬廣筆直，可供各式車輛行駛與停放。

請繼續往下閱讀...

Iran is responding to external threats by releasing a new video showcasing one of its underground missile tunnel systems, packed with missile engines, mobile launchers, and a range of advanced weaponry. The footage prominently features the Paveh cruise missile, the Ghadr-380… pic.twitter.com/ILsdlrPtQy — Basha باشا （@BashaReport） March 25, 2025

影片中乘車視導該「地下飛彈城」的軍方高層為伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋裡（Mohammad Hossein Bagheri）少將，與伊斯蘭革命衛隊航空航空部隊（IRGC-AF）指揮官哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh），他們所巡視的這座坑道，至少存放了Kheybar Shekans飛彈、Ghadr-Hs飛彈、Sejjils飛彈和Haj Qassems飛彈，以及Paveh陸攻巡航飛彈等。

影片可見，這座非常深的地道網路，坑道經挑高、可提供大型卡車拖運的機動飛彈車駛入，多數路段也相當寬廣筆直，可供各式車輛行駛與停放。（圖片擷取自@BashaReport的Ｘ帳號）

報導點出，這些看似壯盛的彈藥，都直接暴露存放在無格隔絕的大型坑道中，片中也未見防爆門或隔離牆，一旦該設施遭遇襲擊，可能會造成災難性的連鎖爆炸。（圖片擷取自@BashaReport的Ｘ帳號）

但報導點出，這些看似壯盛的彈藥，都直接暴露存放在無格隔絕的大型坑道中，影片中也未見防爆門或隔離牆，或者數量有限，一旦該設施遭遇襲擊，可能會造成災難性的連鎖爆炸。不過，值得注意的是，伊朗曾在F-4戰機的地堡影片中，顯示其備有升降式閘門，可直接隱沒至地面，因此該飛彈地道可能在實際運作上會使用此類防爆隔離方式。

這段伊朗官方影片除了震撼的宣傳外，也似乎是對美國近期在中東地區加強武力施壓的無懼回應，它至少展示了龐大的彈藥庫存與一定的防護能力。而伊朗近期的戰備回應還不只如此，他們日前才在通往波斯灣的荷姆茲海峽中，選定3咽喉島嶼部署射程600公里的新飛彈進行區域施壓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法