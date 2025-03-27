潑冷水！北韓空中預警機首曝光 南韓軍方：笨重易攔截

北韓領導人金正恩近日視察無人機及電子戰國防技術，疑似北韓空中預警機首度曝光。（路透）

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北韓要起飛了？金正恩視導AI自殺無人機、大型空中預警機畫面曝光

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近日視察無人機及電子戰國防技術，疑似北韓空中預警機首度曝光，為俄製伊爾-76運輸機（IL-76）改造，不過北韓官媒卻未對此多加著墨，疑非自家研發，南韓軍方認為疑為俄羅斯援助技術，直指該機笨重，容易攔截。

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據《韓聯社》報導，北韓官媒今（27）日公布領導人金正恩視察國防行程，25日至26日他指導無人航空技術聯合體及探測電子戰研究團隊的國防科研工作，金正恩走向疑似空中預警機的機艙門，該飛機為俄製伊爾-76運輸機改造，配有4具發動機，機身上安裝了雷達罩，金正恩也觀看這架飛機的低空飛行。

儘管展示這架預警機的照片，官媒卻未對此多加著墨，這可能是因為該武器系統並非完全依靠自己的技術完成，而是仰賴俄羅斯和中國的援助；南韓軍方分析指出，其重量極重，容易被攔截，「需要在正常運作和有效性方面進行評估」，同時研判認為內部設備和部件與俄羅斯有關。

金正恩還觀摩無人機技術，試驗可追蹤和監視不同戰略對像以及海陸敵軍活動的新型無人戰略偵察機的性能，並展現了能執行多種戰術攻擊任務的自殺式無人攻擊機的打擊能力，包含自殺式無人機打擊戰車等。

金正恩在視察後稱：「在現代化軍隊的過程中，無人設備和AI應該是最優先發展的領域。」對於目前新開發的電子干擾攻擊武器系統表示滿意。

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