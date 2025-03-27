【影】俄IL-38現蹤南海 低空飛越「卡爾文森號」遭左右押解驅離

Почетный эскорт для Ил-38Н



Ничего необычного, просто Ил-38Н пролетает рядом с авианосцем «Карл Винсон» （USS Carl Winson） где-то в южно-китайском море в сопровождении истребителей F/A-18E и F-35.https://t.co/BAEEIZLVmB pic.twitter.com/OMp3iDSyu4 — Грета Туборг （@qretaxyeta） March 26, 2025

〔記者劉宇捷／綜合報導〕俄國IL-38反潛機近期現蹤南海，與正準備趕赴中東的美軍「卡爾文森號」航艦發生「特殊接觸」。影片顯示，一架IL-38低空飛越「卡爾文森號」的艦旁，兩側還有一架F-35C及F/A-18戰機左右夾擊，監控驅離；目前尚不清楚這架IL-38是如何突破外圍防禦，接近到航艦側邊。

俄國IL-38反潛機近期現蹤南海，與正準備趕赴中東的美軍「卡爾文森號」航艦發生「特殊接觸」。畫面顯示，一架IL-38低空飛越「卡爾文森號」的艦旁，兩側還有一架F-35C及F/A-18戰機左右夾擊，監控驅離。（圖片擷取自@qretaxyeta的Ｘ帳號）

IL-38是俄羅斯海軍一款四螺旋槳的反潛機，目前最新版本的機體為IL-38N，配備了Novella P-38系統，能夠在長達90公里的範圍內找到目標，並跟蹤320公里半徑內的地面物體，同時可以跟蹤32個上方和水下目標；IL-38的最大航程約7500公里、續航時間約13小時。

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而美軍「卡爾文森號」近期為了響應對中東的打擊行動，自太平洋地區開始向西航行，正趕赴中東協助「杜魯門號」航艦，並強化對胡塞武裝的打擊能力。據《美聯社》日前報導，「卡爾文森號」航艦打擊群預計在4月初抵達中東，在此之前，該打擊群近期與日本海、黃海一帶，與日本、南韓軍隊演訓，此次揭露的影片也顯示了該艦目前已抵達南海。

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