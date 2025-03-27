自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

【影】俄IL-38現蹤南海 低空飛越「卡爾文森號」遭左右押解驅離

2025/03/27 15:40

〔記者劉宇捷／綜合報導〕俄國IL-38反潛機近期現蹤南海，與正準備趕赴中東的美軍「卡爾文森號」航艦發生「特殊接觸」。影片顯示，一架IL-38低空飛越「卡爾文森號」的艦旁，兩側還有一架F-35C及F/A-18戰機左右夾擊，監控驅離；目前尚不清楚這架IL-38是如何突破外圍防禦，接近到航艦側邊。

俄國IL-38反潛機近期現蹤南海，與正準備趕赴中東的美軍「卡爾文森號」航艦發生「特殊接觸」。畫面顯示，一架IL-38低空飛越「卡爾文森號」的艦旁，兩側還有一架F-35C及F/A-18戰機左右夾擊，監控驅離。（圖片擷取自@qretaxyeta的Ｘ帳號）俄國IL-38反潛機近期現蹤南海，與正準備趕赴中東的美軍「卡爾文森號」航艦發生「特殊接觸」。畫面顯示，一架IL-38低空飛越「卡爾文森號」的艦旁，兩側還有一架F-35C及F/A-18戰機左右夾擊，監控驅離。（圖片擷取自@qretaxyeta的Ｘ帳號）

IL-38是俄羅斯海軍一款四螺旋槳的反潛機，目前最新版本的機體為IL-38N，配備了Novella P-38系統，能夠在長達90公里的範圍內找到目標，並跟蹤320公里半徑內的地面物體，同時可以跟蹤32個上方和水下目標；IL-38的最大航程約7500公里、續航時間約13小時。

而美軍「卡爾文森號」近期為了響應對中東的打擊行動，自太平洋地區開始向西航行，正趕赴中東協助「杜魯門號」航艦，並強化對胡塞武裝的打擊能力。據《美聯社》日前報導，「卡爾文森號」航艦打擊群預計在4月初抵達中東，在此之前，該打擊群近期與日本海、黃海一帶，與日本、南韓軍隊演訓，此次揭露的影片也顯示了該艦目前已抵達南海。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中