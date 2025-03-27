波音「幽靈蝙蝠」無人機邁向實戰 擬試射空對空飛彈

由澳洲皇家空軍與波音澳洲分公司合作開發的MQ-28A「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）匿蹤無人機。（擷取自波音官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太巨頭波音公司（Boeing）宣布，計畫於2025年底或2026年初，為其MQ-28「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）無人戰機進行首次空對空飛彈試射。這一里程碑標誌著該無人機從電子作戰與偵察等非動能任務，轉向具備實戰打擊能力的關鍵轉型。波音透露，公司正加速MQ-28開發，目標是強化其協同作戰角色。

軍聞網站「Army Recognition」報導，指出，目前，波音尚未決定試射將採用現有Block 1版本，或升級後的Block 2版本。Block 1為初始型號，Block 2則提升性能並計畫整合內置武器艙。隨著新機交付，測試機隊將擴大，此次試射可能掛載AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）、AIM-9X響尾蛇飛彈（Sidewinder），或澳洲自製飛彈，以驗證武器整合能力。這將使「幽靈蝙蝠」在未來戰場上成為有人戰機的得力助手。

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MQ-28專為與現有空中平台協作設計，配備先進自主技術，能執行情報、監視、偵察（ISR）及早期預警任務，同時降低有人機的風險。該機長11.7公尺，航程逾3704公里，具備戰機級性能，成本卻僅為有人戰機的十分之一。其開放式架構讓它能快速適應任務需求，為盟軍提供更大彈性。波音澳洲防務總經理利斯特（Amy List）表示，在澳洲政府支持下，MQ-28已累積超過100小時飛行測試，驗證了自主演算法與人工智慧功能，吸引國內外高度關注。

Block 2版本將進一步提升續航力、酬載能力與互通性，呼應協同作戰飛機（CCA）的全球趨勢。類似計畫包括美國克雷托斯防務與安全公司（Kratos）的XQ-58「女武神」（Valkyrie）、美國空軍的「天空博格」（Skyborg），以及英國貝宜系統（BAE Systems）的「忠誠僚機」（Loyal Wingman）。在此脈絡下，MQ-28不僅服務澳洲皇家空軍（RAAF），也成為北美空軍的潛在選項。數架MQ-28已運往美國密蘇里州聖路易斯（St. Louis），與美國空軍展開測試，外界猜測其可能融入美軍協同作戰計畫。

儘管與澳洲皇家空軍合作開發，MQ-28若無長期生產合約，前景仍存變數。但波音對其潛力樂觀，強調在澳洲與美國市場的機會。同時，波音近期獲美國空軍「次世代空優」（NGAD）計畫合約，新戰機型號定為F-47，原型機已飛行測試數年，顯示技術成熟。美國空軍並透露，洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）的另一款NGAD原型機也已秘密飛行五年。

波音公司2023年公布MQ-28 A「幽靈蝙蝠」（左）與MQ-25A「魟魚」（Stingray）無人機合體的照片。（擷取自波音官網）

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