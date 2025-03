傳奇V-1火箭再現？ 空巴改裝Do-DT25靶機成LOAD反無人機新方案

歐洲空中巴士集團昨(26)日在德國無人機貿易展上推出了他們新的「低成本防空系統」(LOAD),它採用Do-DT25靶機改裝小型空對空飛彈,這套系統的外型與起飛運作,竟酷似二戰時期的V-1火箭。(圖片擷取自空中巴士、@RealTimeWWII的X帳號/本報合成)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕無人機搭載小型導引飛彈出擊,已成為反制無人機的更遠距、廉價方式之一。歐洲空中巴士集團昨(26)日在德國無人機貿易展上,推出了他們新的「低成本防空系統」(LOAD),它採用Do-DT25靶機改裝小型空對空飛彈,從目前釋出模擬概念來看,這套系統的外型與起飛運作,竟酷似二戰時期的V-1火箭。

軍聞網站《THE WARZONE》報導,空中巴士集團(AIRBUS)昨日在德國波昂舉行的DWT Unbemannte Systeme X無人系統貿易展上,推出新規劃的LOAD概念方案;空中巴士表示,他們希望在今年底前試飛一架武裝原型機,隨後於2027年大量生產。

DWT Unbemannte Systeme X has begun today in Bonn ???????? where Airbus will present its Uncrewed Aerial Systems (UAS), from light-tactical UAS to such as Aliaca and Flexrotor to the large long endurance #Eurodrone . Also featured: Low-Cost Air Defence based on our Do DT25 aerial target… pic.twitter.com/UEeb3ALbEO

LOAD系統的目標是成本低且生產速度快,因此該公司以現有Do-DT25靶機作為載台,這是由德國EADS公司所研製的靶機,現今已被納入空中巴士產品。該公司計畫在改版過的類Do-DT25載台上掛載至少2枚小型導引飛彈,至於實際彈種,目前並未明確透露。

由於Do-DT25輕巧的機體也無法搭載傳統空對空飛彈,因此低成本飛彈是LOAD成敗關鍵,這也凸顯專案中,開發微型低成本武器的迫切性。此外,空中巴士表示,LOAD具備一定自主偵測與接戰能力,但發射決策仍需人工核准,地面控制站會將整合雷達或空情數據,協調多架LOAD搜索並攔截敵方自殺式無人機。

LOAD系統的目標是成本低且生產速度快,因此該公司以現有Do-DT25靶機作為載台,計畫在改版過的類Do-DT25載台上掛載至少2枚小型導引飛彈。(圖片擷取自空中巴士)

這種以無人機搭載空射武器,來反制敵無人機的方式相當新奇,且相比自殺無人機或載人戰鬥機來說,可回收的Do-DT25載台在實用上成本相對較較低。LOAD系統將與Do-DT25一樣,使用氣動彈射器發射,彈射後的作戰範圍將達到約96公里,大大提升防空網路的覆蓋範圍。有關LOAD的尺寸目前並無資訊,但Do-DT25載台長3.1公尺,翼展約2.5公尺,最大速度為300節,並可在空中停留約一小時。

LOAD系統將與Do-DT25一樣,使用斜坡彈射起飛,彈射後其作戰範圍將達到約96公里。而V-1火箭亦採取類似的軌道發射方式。(圖片擷取自空中巴士)

值得一提的是,Do-DT25靶機的外型酷似首款投入實戰的飛彈始祖,也就是二戰時期的德國V-1火箭,這款80年前的無人飛彈,採用傾斜的軌道發射器彈射起飛,而至今Do-DT25靶機仍然採用了外形雷同的發射方式,若新的LOAD無人載具能成功搭載小型導引飛彈出擊,那麼作戰畫面將有如V-1火箭再現!

Video - Made from used V-1 parts, the U.S. JB-2.



JB-2 created in 1944, & was made to be used in U.S. invasion of Japan. JB-2 never used in combat. JB-2 most successful of USAAF Jet Bomb projects in WWII.



2) JB-2 missile ready for launch, 1948



3) JB-2 ready for flight pic.twitter.com/vt5RK4jD2Y