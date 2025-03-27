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傳奇V-1火箭再現？ 空巴改裝Do-DT25靶機成LOAD反無人機新方案

2025/03/27 17:55

歐洲空中巴士集團昨（26）日在德國無人機貿易展上推出了他們新的「低成本防空系統」（LOAD），它採用Do-DT25靶機改裝小型空對空飛彈，這套系統的外型與起飛運作，竟酷似二戰時期的V-1火箭。（圖片擷取自空中巴士、@RealTimeWWII的X帳號/本報合成）歐洲空中巴士集團昨（26）日在德國無人機貿易展上推出了他們新的「低成本防空系統」（LOAD），它採用Do-DT25靶機改裝小型空對空飛彈，這套系統的外型與起飛運作，竟酷似二戰時期的V-1火箭。（圖片擷取自空中巴士、@RealTimeWWII的X帳號/本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕無人機搭載小型導引飛彈出擊，已成為反制無人機的更遠距、廉價方式之一。歐洲空中巴士集團昨（26）日在德國無人機貿易展上，推出了他們新的「低成本防空系統」（LOAD），它採用Do-DT25靶機改裝小型空對空飛彈，從目前釋出模擬概念來看，這套系統的外型與起飛運作，竟酷似二戰時期的V-1火箭。

軍聞網站《THE WARZONE》報導，空中巴士集團（AIRBUS）昨日在德國波昂舉行的DWT Unbemannte Systeme X無人系統貿易展上，推出新規劃的LOAD概念方案；空中巴士表示，他們希望在今年底前試飛一架武裝原型機，隨後於2027年大量生產。

LOAD系統的目標是成本低且生產速度快，因此該公司以現有Do-DT25靶機作為載台，這是由德國EADS公司所研製的靶機，現今已被納入空中巴士產品。該公司計畫在改版過的類Do-DT25載台上掛載至少2枚小型導引飛彈，至於實際彈種，目前並未明確透露。

由於Do-DT25輕巧的機體也無法搭載傳統空對空飛彈，因此低成本飛彈是LOAD成敗關鍵，這也凸顯專案中，開發微型低成本武器的迫切性。此外，空中巴士表示，LOAD具備一定自主偵測與接戰能力，但發射決策仍需人工核准，地面控制站會將整合雷達或空情數據，協調多架LOAD搜索並攔截敵方自殺式無人機。

LOAD系統的目標是成本低且生產速度快，因此該公司以現有Do-DT25靶機作為載台，計畫在改版過的類Do-DT25載台上掛載至少2枚小型導引飛彈。（圖片擷取自空中巴士）LOAD系統的目標是成本低且生產速度快，因此該公司以現有Do-DT25靶機作為載台，計畫在改版過的類Do-DT25載台上掛載至少2枚小型導引飛彈。（圖片擷取自空中巴士）

這種以無人機搭載空射武器，來反制敵無人機的方式相當新奇，且相比自殺無人機或載人戰鬥機來說，可回收的Do-DT25載台在實用上成本相對較較低。LOAD系統將與Do-DT25一樣，使用氣動彈射器發射，彈射後的作戰範圍將達到約96公里，大大提升防空網路的覆蓋範圍。有關LOAD的尺寸目前並無資訊，但Do-DT25載台長3.1公尺，翼展約2.5公尺，最大速度為300節，並可在空中停留約一小時。

LOAD系統將與Do-DT25一樣，使用斜坡彈射起飛，彈射後其作戰範圍將達到約96公里。而V-1火箭亦採取類似的軌道發射方式。（圖片擷取自空中巴士）LOAD系統將與Do-DT25一樣，使用斜坡彈射起飛，彈射後其作戰範圍將達到約96公里。而V-1火箭亦採取類似的軌道發射方式。（圖片擷取自空中巴士）

值得一提的是，Do-DT25靶機的外型酷似首款投入實戰的飛彈始祖，也就是二戰時期的德國V-1火箭，這款80年前的無人飛彈，採用傾斜的軌道發射器彈射起飛，而至今Do-DT25靶機仍然採用了外形雷同的發射方式，若新的LOAD無人載具能成功搭載小型導引飛彈出擊，那麼作戰畫面將有如V-1火箭再現！

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