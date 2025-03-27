中和軍艦與中籍漁船擦撞 部分媒體「黑鍋」先推給海軍引網友批評

中和軍艦今（27）晨與中籍漁船發生碰撞，然而媒體報導陳述惹議，有粉專就指控，部分報導未經查證卻先將責任推給海軍，企圖抹黑國軍非常不可取。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕海軍中和號戰車登陸艦今（27）晨於台中外海執行「海強操演」期間，與中國漁船發生擦撞，海軍已協請海巡署到場調查蒐證，以利釐清責任歸屬；而社群粉專「高雄好過日」也根據多篇媒體報導發布貼文指控，部分媒體未經查證卻先將「黑鍋」推給海軍，意圖帶風向之行為十分不可取。

海軍艦隊指揮部今日表示，所屬中和軍艦27日執行任務期間，在該日凌晨12時38分於台中港外海約45浬（限制水域外9浬）處，與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰，雙方人員均無損傷；此一離奇的突發事件經各方媒體報導，也引發不少議論。

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其中，臉書社群粉專「高雄好過日」稍早發布貼文表示，中國漁船疑似灰色作戰，但有媒體未經查證卻先誣賴海軍！貼文寫道，部分媒體在報導此一事件時，在未釐清事實以及不顧中國過去多次利用漁船侵略的記錄下，以海軍又出包為報導風向，企圖抹黑國軍，認為此舉是有失媒體道德的行為。

也有網友紛紛在貼文底下留言響應，「中國刻意製造衝突，想找機會擦槍走火，媒體刻意製造風向，任何後續的發展，都會讓民眾誤以為是海軍的錯。這是什麼裡應外合」、「正想說不知道是誰撞誰，果然又是來賺台灣錢的」。

貼文也表示，本次中國漁船已靠近我國海域，有鑑於對方過去慣常使用漁船和海上民兵衝撞、挑釁、情蒐鄰國之行為，並配合輿論、法律戰等製造破口，我方必須要詳加調查。最後也呼籲大眾，事件的原因固然要盡速釐清，但希望大家一定要對敵國灰色侵略保持警惕，並支持我們的海軍與海巡，保衛家園！

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