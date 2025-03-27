與中國漁船擦撞的「中和艦」可載23輛AAV7 兩棲作戰、外島運補都行

中和級戰車登陸艦是兩棲登陸作戰的要角，可在海中釋放AAV7兩棲突擊載具。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍「中和艦」今日凌晨在台中港外海執行任務時，與一艘中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦撞意外，海巡署已介入調查此案。中和艦為中和級戰車登陸艦的一號艦容納載運23輛AAV7兩棲突擊載具，也是國軍執行兩棲作戰、外島運補的關鍵角色之一。

國軍於1995年與美國簽署租借條款，向美國取得2艘「新港級」戰車登陸艦，並於1997年起服役迄今，命名為中和艦、中平艦。但在我國海軍服役之前，這2艘兩棲艦艇早在1970年4月、6月服役，艦齡皆已達53年左右。

中和級戰車登陸艦的艦艏相當特別。（取自國防部發言人臉書）中和級戰車登陸艦滿載排水量超過8700噸，其獨特外型又被暱稱為「獨角獸」，艦艏有一組巨大的起重機與吊臂，當艦艇抵達灘岸時，可以吊掛大型登陸跳板，以利車輛開上海灘執行兩棲登陸。且比起另一型「開口笑」的中海級戰車登陸艦，最高航速只有12節（約時速22公里），中和級艦的最高航速可達20節（約時速37公里），機動性更高。

中和級戰車登陸艦的體積龐大，可載運的車輛也相當多，根據公開資訊，一艘中和級艦可載運多達23輛AAV7兩棲登陸載具，且AAV7可透過艦艉的尾門進出，實施泛水登陸任務。因此，該級艦仍是兩棲作戰、外離島運補的常客，在海軍陸戰隊前年、去年頻繁測試全台各地「紅色海灘」時，就常見該艦在近海活動的身影。中和級戰車登陸艦可載運多達23輛AAV7兩棲突擊載具，且可放下艦艉的尾板，讓AAV7可泛水實施兩棲登陸。（軍聞社資料照）

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