法國核武演習罕見白天登場 「撲克-2025」全程公開秀肌肉

白天登場的法國「撲克2025」（Poker 2025） 演習的畫面（圖取自法國航空暨太空軍專頁）。

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國武裝部隊於3月25日（週二）展開代號「撲克-2025-1」（Poker-2025-1）的核嚇阻演習。此次演習由法國戰略航空部隊（Forces Aériennes Stratégiques）主導，出動兩個中隊共20架飆風B型戰機（Rafale B），模擬使用ASMP-A空射核飛彈執行核打擊任務，展現法國空中核武能力。

軍聞網站《Defense Express》報導，演習模擬情境緊張而複雜。「藍軍」扮演攻擊方，在空中加油機、E-3F哨兵預警機（E-3F Sentry AEW&C）與掩護戰機協同下，演練核武投射；「紅軍」則扮演防守方，動員同等兵力，以密集防空火網全力反制。雙方交鋒中，「藍軍」模擬發射SCALP巡弋飛彈，攻擊「紅軍」防空陣地與指揮所，而「紅軍」則對「藍軍」雷達與SAMP/T防空飛彈系統施加強力電子干擾。掩護用的飆風與幻象戰機（Mirage）更與對方同型戰機展開激烈空戰，護送掛載核飛彈的飆風B型戰機低空突防，進入發射區。

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法國軍事刊物《空中與宇宙》（Air et Cosmos）指出，「撲克」系列演習為年度例行項目，每年舉辦四次，多在夜間進行。然而，此次演習罕見選在早晨展開，上一次日間演習已是2021年4月，此舉格外引人矚目。演習劇本大致固定：機群自各基地起飛，集結於西北部布列塔尼（Brittany）空域，隨後高空飛越法國本土、比斯開灣（Bay of Biscay）與庇里牛斯山（Pyrenees），最後從地中海逼近假想敵管制區，距離海岸約250公里。

ASMP-A飛彈是演習焦點，搭載10至30萬噸TNT當量的可變式熱核彈頭，射程達500公里。法國不會在本土上空實射此飛彈，實彈試射通常數年一次。最近一次試射在2024年5月22日，改良型ASMP-R飛彈首度亮相，射程據稱提升至600公里。相較之下，法國真正的戰略核武仰賴凱旋級核潛艦（Le Triomphant-class）搭載的M51潛射彈道飛彈，每枚可攜六枚核彈頭，法軍現有四艘潛艦，每艘可載16枚M51飛彈。

這場演習凸顯法國空中核武的戰術嚇阻角色，與海基戰略核武形成互補，展現其多層次核武實力。

此前，法國總統馬克宏3月初提議將法國核保護傘擴展至歐洲盟國，以對抗俄羅斯威脅，引發克里姆林宮強烈反彈，並將其比作希特勒與拿破崙，暗諷其野心。

圖為去年法國「撲克2024」（Poker 2024） 核武嚇阻演習的畫面。（圖取自法國航空暨太空軍專頁）

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