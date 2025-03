烏克蘭黑海亮劍！「卡特蘭」無人艇搭載魚雷 特斯拉百年預言成真？

烏克蘭國防部公布的新型「卡特蘭」(Katran)無人水面載具電腦模型圖,其特色是可搭載魚雷執行遠程打擊任務。(圖取自烏克蘭國防部專頁)

〔編譯陳成良/綜合報導〕一百多年前,發明家尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)預言,小型遙控船將改變海戰格局,讓弱國也能對抗強權。如今,烏克蘭推出「卡特蘭」(Katran,意為「鯊魚」)無人水面載具(USV),搭載魚雷的設計,讓這一百年構想在黑海戰場逐步成真。這款無人艇不僅彰顯烏克蘭不對稱作戰的新突破,也為現代海戰帶來深遠影響。

俄烏戰爭爆發後,烏克蘭以靈活的無人艇戰術重創俄羅斯黑海艦隊。早期,這些USV多以炸藥裝載,採自殺式衝撞方式攻擊敵艦。隨後,技術快速進化,出現搭載無導引火箭、防空飛彈,甚至能作為FPV(第一人稱視角)攻擊無人機母艦的型號。去年12月,一艘防空型USV擊落俄軍直升機,創下全球首次無人艇防空作戰紀錄。

請繼續往下閱讀...

富比士雜誌(Forbes)26日報導,本週,烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)正式公布了「卡特蘭」無人艇。這款多功能平台據稱航程超過1000公里,最高時速達130公里,能執行攻擊與偵察任務,打擊陸、海、空目標。它透過衛星鏈路通訊,可能具備高度自主操作與電子作戰能力,並配備誘餌彈及煙霧發射器。其最引人矚目的突破,在於可選配魚雷作為武器。

Destroys targets at sea, on land and in the air: Fedorov showed Ukrainian secret drone "Katran"



It is equipped with torpedoes, a minigun, a machine gun, MANPADS and other weapons. The Katran can freely cover distances of more than 1,000 km. pic.twitter.com/PrFYPH65rR