烏克蘭黑海亮劍！「卡特蘭」無人艇搭載魚雷 特斯拉百年預言成真？

烏克蘭國防部公布的新型「卡特蘭」（Katran）無人水面載具電腦模型圖，其特色是可搭載魚雷執行遠程打擊任務。（圖取自烏克蘭國防部專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一百多年前，發明家尼古拉·特斯拉（Nikola Tesla）預言，小型遙控船將改變海戰格局，讓弱國也能對抗強權。如今，烏克蘭推出「卡特蘭」（Katran，意為「鯊魚」）無人水面載具（USV），搭載魚雷的設計，讓這一百年構想在黑海戰場逐步成真。這款無人艇不僅彰顯烏克蘭不對稱作戰的新突破，也為現代海戰帶來深遠影響。

俄烏戰爭爆發後，烏克蘭以靈活的無人艇戰術重創俄羅斯黑海艦隊。早期，這些USV多以炸藥裝載，採自殺式衝撞方式攻擊敵艦。隨後，技術快速進化，出現搭載無導引火箭、防空飛彈，甚至能作為FPV（第一人稱視角）攻擊無人機母艦的型號。去年12月，一艘防空型USV擊落俄軍直升機，創下全球首次無人艇防空作戰紀錄。

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富比士雜誌（Forbes）26日報導，本週，烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）正式公布了「卡特蘭」無人艇。這款多功能平台據稱航程超過1000公里，最高時速達130公里，能執行攻擊與偵察任務，打擊陸、海、空目標。它透過衛星鏈路通訊，可能具備高度自主操作與電子作戰能力，並配備誘餌彈及煙霧發射器。其最引人矚目的突破，在於可選配魚雷作為武器。

Destroys targets at sea, on land and in the air: Fedorov showed Ukrainian secret drone "Katran"



It is equipped with torpedoes, a minigun, a machine gun, MANPADS and other weapons. The Katran can freely cover distances of more than 1,000 km. pic.twitter.com/PrFYPH65rR — GeopoliticsToday （@SpotlightNeedy） March 26, 2025

雖然官方未透露魚雷具體型號，但外界猜測可能與瑞典先前提供給烏克蘭的Torped 47或SLWT輕型導引魚雷有關。這類現代魚雷射程可達20公里以上，能精準打擊水面艦艇與潛艦。搭載魚雷，意味著烏克蘭USV首次獲得了遠距離、高精準度的「狙殺」能力，無需再冒險靠近目標進行衝撞。

2024年2月14日，俄羅斯海軍大型登陸艦「凱薩庫尼科夫號」，遭烏克蘭國造 「MAGURA V5」武裝無人艇擊沉。（取自Telegram）

「卡特蘭」的出現，無疑大幅提高了俄軍在黑海的防禦難度。烏克蘭現已能部署一支混合編隊，結合低成本自殺艇、飛彈艇、魚雷艇及無人機母艦，發動虛實莫測的多層次攻擊。俄軍過去依賴直升機遠距獵殺USV的戰術，如今將面臨對方防空火力的威脅；若選擇放任USV靠近再以艦砲反制，則可能進入魚雷的有效射程，承受被「一擊斃命」的風險。

正如烏克蘭軍事媒體《Defense Express》，「卡特蘭」的各項性能「令人印象深刻」。其研發獲得了烏克蘭專門推動國防創新的「Brave1國防科技加速器」（Brave1 defense technology accelerator）的支持。該平台由烏克蘭政府於2023年4月正式啟動，旨在整合政府、軍方、企業與科研機構資源，快速審查、資助並協助測試具潛力的國防科技新創計畫，是烏克蘭在戰爭壓力下，能迅速將無人載具等創新概念轉化為實戰能力的重要推手。

報導最後總結，特斯拉曾希望他的發明能消弭戰爭，而非僅僅製造更可怕的毀滅工具。儘管和平依然遙遠，但「卡特蘭」這類不對稱武器的發展，確實為如烏克蘭、台灣等面臨強鄰威脅的國家，提供了一種潛在的嚇阻手段。同時，它也迫使全球海軍界必須嚴肅思考：在高速進化、成本相對低廉的無人作戰載具面前，傳統大型載人艦艇的未來角色，是否真如特斯拉百年前所預言，可能變得不再那麼重要？

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