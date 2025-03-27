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中國漁船擦碰我國軍艦 共軍28軍機「聯合戰備警巡」擾台
中國再次對台進行聯合戰備警巡行動，國軍檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。圖為我國F-16V戰機先前運用莢艙緊抓「攻擊2」無人機動態。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國籍漁船「閩連漁61756」今天稍早傳在台中港外海與我國海軍正在執行任務的中和艦擦碰。國防部今（27）日下午表示，自上午9時20分起，國軍陸續偵獲28架次中國軍機出海，其中20架次逾越台海中線侵擾我多處空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。
國防部今天下午1時30分表示，自上午9時20分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、東南及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。
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國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
此前，海軍艦隊指揮部上午表示，所屬中和軍艦27日執行任務期間，於凌晨12時38分於台中港外海約45浬（限制水域外9浬）處，與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰，雙方人員均無損傷，已協請海巡署淡水艦與PP-10080艇到場協處與蒐證，後續將依規定完成調查，釐清責任歸屬。