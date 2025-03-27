烏克蘭空戰新頁！F-16首度證實執行對地轟炸任務

烏克蘭空軍的F-16戰鬥機編隊飛行，機身掛載AIM-120C與AIM-9M空對空飛彈，展現空中作戰能力。（圖取自烏克蘭空軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭空軍近日啟用新引進的F-16戰鬥機，對俄羅斯地面目標展開精準打擊，標誌著戰場火力升級。透過國際軍援計畫獲得的F-16，已迅速投入實戰，展現其多用途戰力。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》26日報導，烏克蘭空軍首次公開F-16飛行員專訪，該飛行員透露作戰任務細節與戰術運用，並稱讚團隊迅速適應西方技術與思維。他強調，F-16在對地與對空作戰中表現出色，空軍聲明亦指出：「駕駛西方戰機的飛行員戰果斐然。」

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為執行對地打擊，烏克蘭F-16配備高精準炸彈，包括小直徑炸彈（SDB）與聯合直攻彈藥-增程型（JDAM-ER）。一張近期曝光的高畫質照片顯示，F-16的BRU-61掛架上，每具掛架搭載四枚GBU-39/B型SDB。這款美製炸彈重130公斤、直徑19公分、長1.8公尺，若從高空投擲，射程可達110公里。飛行員形容其精準度時說：「只要我們想，炸彈就能飛進目標窗戶！」

然而，精準打擊需冒險靠近敵陣，飛行員面臨俄軍戰機與地面防空飛彈的威脅。為此，F-16同時掛載AIM-120C、AIM-9M及AIM-9X空對空飛彈，以確保空中優勢。其中，AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）是西方空優核心武器，具超音速與中程打擊能力。

烏克蘭空軍表示，近期再獲一批F-16戰機，增強戰力。這些進展顯示，西方軍援正逐步改變烏克蘭空軍的作戰格局。

烏克蘭F-16戰鬥機在晴朗藍天中飛行，機身配備小直徑炸彈（SDB）、AIM-120先進中程空對空飛彈及AIM-9響尾蛇飛彈，凸顯其精準打擊與空戰能力。（圖取自Telegram）

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