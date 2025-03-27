菲國有垂發系統的「馬爾瓦級」巡防艦2號艦下水 首艦本月底交軍

今（27）日在南韓現代重工蔚山總部下水的第二艘馬爾瓦級巡防艦「迪亞哥．西朗號」（FFG-07）。（取自X帳號 @DefensePitz）

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓現代重工今（27）日宣布，由菲律賓採購的第二艘「馬爾瓦級」（Miguel Malvar-class）巡防艦，稍早已在南韓蔚山的現代重工總部港區正式下水，而去（2024）年6月下水的同級首艦，已提早完成交付前測試，預計本（3）月底交付菲律賓海軍，提升該國制海戰力。

《韓聯社》報導指出，此次下水的「迪亞哥．西朗號」（BRP Diego Silang, FFG-07）為「馬爾瓦級」二號艦，該艦長約118公尺、寬約15公尺，具備巡航速度15節（時速27.78公里）、航程4500浬（8334公里）等性能。而同級首艘「馬爾瓦號」（FFG-06），去年6月已在南韓正式下水。

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菲國「馬爾瓦級」巡防艦為南韓「大邱級」艦的縮小版本。根據現代重工的公開資料，該級艦搭載近迫武器系統、反艦飛彈和垂直發射系統，另搭載艦載聲納和主動相位陣列（AESA）雷達，具備先進的作戰性能；從開源情報上流傳的照片觀察，該艦主要武裝除了一門艦砲外，還有16單元的垂發系統，且艦艉可起降1架海軍直升機。

菲律賓近年持續推動軍事現代化，過去十年間，已先後向現代重工採購10艘先進水面艦，包含2016年採購的2艘「黎剎級」（Jose Rizal-class）巡防艦、2021年拍板下訂的2艘「馬爾瓦級」巡防艦，以及2022年中買入的6艘近岸巡邏艦（OPV）。

圖為菲律賓海軍首艘3200噸級巡防艦「馬爾瓦號」（FFG-06）。（取自BRP Miguel Malvar FFG06 - PF臉書專頁）

該報導進一步寫道，「迪亞哥．西朗號」接下來將接受艤裝及交付前測試，預計今年9月正式交付菲律賓海軍；至於去年6月下水的「馬爾瓦號」，由於計畫進度超前5個月，因此將於本月底交付菲國。

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