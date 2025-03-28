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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

無人機環台挑釁！ 國軍偵獲中國出動38機艦擾台

2025/03/28 09:33

國防部28日公布中共解放軍進入台海周邊活動示意圖。（國防部提供）國防部28日公布中共解放軍進入台海周邊活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台文攻武嚇不斷，國防部今（28）日公布中國解放軍昨（27）日6時至今上午6時侵擾台灣周邊海空域動態，合計偵獲共機30架次、共艦8艘次及1艘中共公務船持續在台海周邊活動。其中有20架次共機逾越海峽中線，侵擾我北部、中部、西南及東部空域，1架次無人機環台挑釁。

國防部指出，昨日上午6時35分至晚間6時30分，共偵獲解放軍出動主戰機、轟炸機與無人機共23架次，其中14架次逾越台海中線；另於上午9時45分至下午2時40分，再出動5架次主、輔戰機，另有1架次無人機自上午6時30分起至下午2時45分環台挑釁。另從上午9時10分至下午1時25分，1架次共軍輔戰機亦自台灣東北部外圍飛行。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密應處。

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