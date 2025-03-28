卡達買8架MQ-9B「空中衛士」無人機 軍售武器細項見端倪

一架掛載地獄火飛彈和鋪路二型炸彈的美軍MQ-9無人機。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國務院近日宣布同意出售卡達8架MQ-9B無人機，並已進入「知會國會」（notifying Congress）程序。這筆軍售看似平常，但細看內容，可見對地打擊的5百磅炸彈和「地獄火」飛彈，以及合成孔徑雷達等裝備名列其中。由於美方近期正對葉門胡塞武裝發動大規模空襲，讓這筆近20億美元的軍售，有望在中東地區發揮更大影響力。

國防安全合作局26日公告指出，卡達本次8架MQ-9B無人機軍購案，還連帶採購GBU-38/54聯合直攻彈藥（JDAMs）適用的KMU-572尾翼套件，GBU-12鋪路二型炸彈（Paveway II）用翼面、電腦控制單元，加上全球定位／慣性導航系統（EGI）暨安全裝置、L3harris公司的Rio情報通訊系統，以及AN/APY-8「山貓」（Lynx）合成孔徑雷達等情監偵裝備和次系統。

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值得一提的是，卡達本次軍購還一併買入110枚AGM-114R2「地獄火II」（Hellfire II）反裝甲飛彈、8枚M36E9訓練彈，以及300枚BLU-111五百磅通用炸彈，再加上後勤零備件、美方原廠技術支援等項目，全案粗估金額達19.6億美元（約新台幣642.48億元）。

通用原子的MQ-9B「空中衛士」無人機。（通用原子航空系統官網）一架在阿富汗基地境內掛載4枚GBU-38「聯合直攻彈藥」（JDAMs）的美國空軍MQ-9無人機。（美國空軍官網）

美國通用原子航空系統（GA-ASI）研製的MQ-9系列無人機，主要有MQ-9A、MQ-9B兩種子型號；MQ-9B又可依次系統差異，分為「海上衛士」（SeaGuardian）、「空中衛士」（SkyGuardian）兩種版本，前者以反水面、反水雷和反水面戰見長，後者則擔負早期預警、電戰反制、守勢制空（Defensive Counter-Air）等任務。由此研判，卡達8架同型機的作戰能力更偏向「空中衛士」。

至於我國為提升長程、高空偵蒐能力採購的4架MQ-9B無人機，共計斥資新台幣169餘億元；並將分兩批次運抵我國，分別於明（2026）、後（2027）年正式交付空軍。

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