軍武新知》馳騁戰場40年 能反無人機的新軍用悍馬車現身美陸軍年會

〔記者陳治程／綜合報導〕美國軍車製造商AM General日前參與美國陸軍協會年會（AUSA），期間展出了新改款的「高機動性多用途輪式車輛」（HMMVW，俗稱悍馬），該車型具備更強的機動性和多元作戰能力，以確保其能勝任未來戰場的不同任務。

軍聞網站《Army Recognition》報導，美國陸軍協會年會 （AUSA）日前在美國阿拉巴馬州落幕，而參與的AM General公司為慶祝悍馬車問世40周年，因此擺出該家族的最新世代車型「Humvee 4-CT」；該車型採用先進的MARS（MBrace安全氣囊、RollTek防滾轉安全帶）保護系統；同時整合Kongsberg公司「Protector SR4」遙控武器站，加上Axon公司的反無人機系統，大幅提高車輛機動時的防禦能力，保護車組員安全。

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美國老牌軍用車輛製造商AM General日前展示的「Humvee 4-CT」車型。（AM General官方Linkedin）

在動力性能方面，HUMVEE 4-CT選用全地形胎，搭配大扭力的6.5升渦輪增壓柴油引擎，能穩定克服高傾度地形和爬坡，勝任指揮控制、武裝巡邏和後勤運輸等任務；並可選配兩棲涉水套件、射手防護套件（Gunner’s Protection Kit, GPK）等外掛裝備，滿足不同作戰需求。

AM General公司的悍馬車又名「高機動性多用途輪式車輛」，1985年問世至今剛好40年。這台沙場老將的作戰資歷相當豐富，舉凡波灣戰爭、中東反恐戰爭乃至近年的俄烏、以哈戰爭都有它身影；更經過多次性能提升，並衍生出如「鷹眼」（Hawkeye）的105公厘車載榴砲構型。我國陸軍的M1167「拖式飛彈」發射車、M1097「復仇者」飛彈系統即系出同源。

國軍2024年「天馬操演」期間，首度登場實彈射擊的M1167新型拖式飛彈重裝悍馬車。（本報資料照，記者塗建榮攝）國軍漢光31號演習展示的M1097「復仇者」飛彈悍馬發射車。（本報資料照，記者張嘉明攝）

報導指出，HUMVEE 4-CT型車分為美國、國際兩版，以基本款為例，美國版車重約5.5噸、有效酬載約2.25噸，國際版總重會微增到6.1噸，且酬載能力下修至1.57噸左右，但得利於模組化特性，該車仍可針對自身戰需進行客製化，以滿足當地運輸和相關法規限制。

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