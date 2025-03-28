日、菲軍事合作創新猷 海自「能代號」護衛艦首訪蘇比克灣

本月26日首度訪問菲律賓蘇比克灣海軍基地的日本海自最上級護衛艦「能代號」（FFM-3）。（菲律賓海軍官方Facebook）

首次上稿 03-28 12:27

更新時間 03-28 12:30

〔記者陳治程／綜合報導〕菲律賓海軍26日宣布，隸屬日本海上自衛隊的最上級護衛艦「能代號」（FFM-3），訪問該國的蘇比克灣基地、為期3天；這也是菲國2022年重啟該處後，首度迎接海自水面艦停靠。而日本在本次停泊前，已先行訪問北澳洲、西南澳的海軍基地並參與聯合演訓，持續爭取「最上級」艦的出口訂單。

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位於蘇比克灣基地的菲國海軍官兵，手持兩國國旗歡迎日方到訪。（菲律賓海軍官方Facebook）

日本駐馬尼拉大使館表示，本次訪菲象徵兩國在海事合作上的進一步深化，是共同實踐「自由與開放印太」（Free and Open Indo-Pacific, FOIP）願景的良好證明。「能代號」為最上級護衛艦3號艦、2022年底成軍服役；該艦滿載排水量5500噸，編制船員90名，外型設計簡潔而匿蹤，具備反水雷和反潛戰力，並可攜行無人載具。



日本《共同社》13日引述海自聲明指出，該艦上（2）月底至本月初間，曾停靠北澳洲的達爾文；並在訪問西南澳的史特靈海軍基地（HMAS Stirling naval base）期間，邀請澳軍官兵上艦參觀。

日本《每日新聞》報導寫道，日、菲兩國去（2024）年7月簽署《相互准入協定》（RAA），同意對方在本國領土部署武裝部隊，拓展安全合作規模。日本防衛大臣中谷元和海自自衛艦隊司令官齋藤聰海將近期也訪菲，共商中國威脅應對策略。

澳洲政府現正進行新型「通用巡防艦」標案終輪審查，入選的日本「最上級」護衛艦、德國MEKO A-200型巡防艦兩案其一，將在近期脫穎而出。而據日方規劃，該國若得標該案，未來為澳洲生產頭3艘同型艦，後續再以技轉方式，協助澳洲自主建造8艘後續艦。

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