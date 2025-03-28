自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

M88A1拖戰車囉 重達130公斤的「支架」考驗542旅野戰搶修

2025/03/28 10:47

陸軍裝甲542旅保修連昨（27）日實施作戰計畫演練戰場搶修課目，在敵情顧慮下，針對輪型車輛搶修，並出動M88A1裝甲救濟車支援拖救CM11戰車脫離戰場。（青年日報提供）陸軍裝甲542旅保修連昨（27）日實施作戰計畫演練戰場搶修課目，在敵情顧慮下，針對輪型車輛搶修，並出動M88A1裝甲救濟車支援拖救CM11戰車脫離戰場。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕實兵、實地、實裝、融入「敵情威脅」演練，是近年國軍重視的課題，特別是身處前線環境工作的「野戰搶修」人員。陸軍裝甲542旅保修連昨（27）日實施作戰計畫演練戰場搶修課目，在敵情顧慮下，針對輪型車輛搶修，並出動M88A1裝甲救濟車支援拖救CM11戰車脫離戰場，安裝重達130公斤的「A支架」是官兵一大考驗。

為提升官兵戰場救濟能力，陸軍542旅保修連近期實施基地期末鑑測，展開為期5日的作戰計畫演練，昨日課目模擬聯兵1營戰1連CM11戰車反擊作戰後，突發轉向失效，經保修連隨隊「前支組」人員先行抵達戰車，經初步判定疑似變速箱轉向損壞，隨即聯繫連部到場實施野戰搶修。

官兵先行將重達130公斤的「A支架」（圖右）安裝至CM11戰車上，當M88A1裝甲救濟車到場後，順利如圖以「A支架」構連故障戰車與救濟車，迅速脫離戰場。（青年日報提供）官兵先行將重達130公斤的「A支架」（圖右）安裝至CM11戰車上，當M88A1裝甲救濟車到場後，順利如圖以「A支架」構連故障戰車與救濟車，迅速脫離戰場。（青年日報提供）

搶修過程中，考量戰場環境及敵情威脅，官兵於烈日下對周邊實施警戒，確保維修作業安全，並先行將重達130公斤的「A支架」安裝至CM11戰車上，以利後續搶修作業時效性。在保修連的M88A1裝甲救濟車到場後，順利以「A支架」構連故障戰車與救濟車，迅速脫離戰場，移至後方安全區域實施搶修。

同一時間，保修連官兵亦出動協助砲兵營營部連的輕型戰術輪車執行故常排除，單位回報儀表面板異常燈號亮起，維修人員立即展開設備檢測，確認節氣門控制系統異常，並依據實戰場景，於時限內在現地完成更換與測試，使車輛恢復妥善。

搶修過程中，考量戰場環境及敵情威脅，官兵於烈日下對周邊實施警戒，確保維修作業安全。（青年日報提供）搶修過程中，考量戰場環境及敵情威脅，官兵於烈日下對周邊實施警戒，確保維修作業安全。（青年日報提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中