M88A1拖戰車囉 重達130公斤的「支架」考驗542旅野戰搶修

陸軍裝甲542旅保修連昨（27）日實施作戰計畫演練戰場搶修課目，在敵情顧慮下，針對輪型車輛搶修，並出動M88A1裝甲救濟車支援拖救CM11戰車脫離戰場。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕實兵、實地、實裝、融入「敵情威脅」演練，是近年國軍重視的課題，特別是身處前線環境工作的「野戰搶修」人員。陸軍裝甲542旅保修連昨（27）日實施作戰計畫演練戰場搶修課目，在敵情顧慮下，針對輪型車輛搶修，並出動M88A1裝甲救濟車支援拖救CM11戰車脫離戰場，安裝重達130公斤的「A支架」是官兵一大考驗。

為提升官兵戰場救濟能力，陸軍542旅保修連近期實施基地期末鑑測，展開為期5日的作戰計畫演練，昨日課目模擬聯兵1營戰1連CM11戰車反擊作戰後，突發轉向失效，經保修連隨隊「前支組」人員先行抵達戰車，經初步判定疑似變速箱轉向損壞，隨即聯繫連部到場實施野戰搶修。

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官兵先行將重達130公斤的「A支架」（圖右）安裝至CM11戰車上，當M88A1裝甲救濟車到場後，順利如圖以「A支架」構連故障戰車與救濟車，迅速脫離戰場。（青年日報提供）

搶修過程中，考量戰場環境及敵情威脅，官兵於烈日下對周邊實施警戒，確保維修作業安全，並先行將重達130公斤的「A支架」安裝至CM11戰車上，以利後續搶修作業時效性。在保修連的M88A1裝甲救濟車到場後，順利以「A支架」構連故障戰車與救濟車，迅速脫離戰場，移至後方安全區域實施搶修。

同一時間，保修連官兵亦出動協助砲兵營營部連的輕型戰術輪車執行故常排除，單位回報儀表面板異常燈號亮起，維修人員立即展開設備檢測，確認節氣門控制系統異常，並依據實戰場景，於時限內在現地完成更換與測試，使車輛恢復妥善。

搶修過程中，考量戰場環境及敵情威脅，官兵於烈日下對周邊實施警戒，確保維修作業安全。（青年日報提供）

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