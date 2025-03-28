1336位義務役去年受刺針、無人機訓練 規劃役男戴夜視鏡學夜戰

10軍團指揮官李榮華中將日前至新訓旅視導「夜視鏡夜間訓練」。（圖片取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部去年一年期義務役整備，共結訓刺針飛彈長1336人、無人機1336人，顯示國軍正落實操作新式武器。而現在陸軍更規劃讓義務役學習夜戰，為此十軍團指揮官李榮華中將特別至新訓旅視導「夜視鏡夜間訓練」。

為提升部隊夜間作戰效能，十軍團指揮官李榮華中將日前至新訓旅視導「夜視鏡夜間訓練」，透過聽取單位幹部簡報說明，實地驗證夜視鏡裝備妥善率與實戰應用效能，期有效增進幹部夜戰能力，發揮所學教育官兵，提升訓練成效。

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李榮華表示，藉由此次課程，使官兵深刻體會夜戰訓練的重要性，進而持續精進自身夜戰能力，保持部隊戰力優勢。因應光電夜視裝備技術發展日益精進，夜間作戰將成為未來戰爭趨勢；並期勉單位，應落實訓練官兵具備夜間作戰能力，以提高在低光環境下偵察及反應能力，提升整體作戰效能。

國防部資源司人力資源處處長成家麒少將日前指出，去年一年期義務役在武器訓練方面，訓練紅隼火箭148員、66火箭1188員、刺針飛彈1336員，以及無人機訓練1336員。

成家麒另指出，守備部隊基地訓練計109旅、249旅、137旅及101旅等4個守備部隊步1營，已完成年度基地測考，執行狀況良好，均達訓練目標。

一年期義務役上路至今已於周年，國防部近日召開記者會說明去年整備成果。（國防部提供）

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