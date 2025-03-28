無人機大躍進 土耳其拜卡無人機成功發射超音速飛彈

TB3無人機近期完成超音速飛彈試射並順利擊中目標。（圖片取自Baykar公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人機發展至今已有十餘年，從偵察無人機，到現在的察打一體，其中又以土耳其拜卡公司在各場衝突戰爭中大放異彩，旗下的TB3無人機近期更完成超音速飛彈試射並順利擊中目標，足以載入史冊。

軍聞網站「Naval News」報導，TB3無人機除了成功在航艦上起降之外，25日更成功試射超音速飛彈，使無人機發展再度達成新里程碑。

請繼續往下閱讀...

報導指出，TB3攜帶由Roketsan開發的IHA-122超音速飛彈。TB3升空進行射擊試驗時，首次嘗試就從50多公里外直接命中了海上一個6×6公尺的海上浮動靶，此次射擊由TB2 無人機從空中用雷射指示目標。這次試驗成功展示了兩架無人戰鬥機協同進行雷射指示和目標攻擊的能力。

IHA-122超音速飛彈以122公厘導引火箭為基底，其彈徑比響尾蛇飛彈還小一些，並半主動雷射導引，使它們可以追擊地面與海面的移動目標。

Bayraktar TB3去年6月進行高空系統性能測試，並在飛行過程中到達36,310英呎高空，成為土耳其國內UAV的新高峰；後於11月登上兩棲突擊艦「安納杜魯號」（L400）執行「短場起降」（STOL）測試，該機從艦艏傾斜12度的滑跳甲板起飛升空，46分鐘後返艦，並在未配備攔截索與輔助設備下，順利著陸與煞停。

TB3以烏俄戰爭中表現出色的TB2為基礎改良而來，機長約8.35公尺、翼展14公尺，最大起飛重量約1.5噸；配備PD-170 雙渦輪增壓柴油發動機與「主動電子掃描陣列」雷達（AESA），具備1900公里航程、最高時速300公里與280公斤酬載能力。該機機翼採用折疊式設計，能在空間有限的兩棲突擊艦飛行甲板上停放與操作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法