美101空降師組建3個營 執行無人機打擊作戰

美101空降師啟動小型無人機自製計畫並投入「致命鷹」操演，提升班排級單位的作戰能量。（取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍101空降師作為3個「接觸轉型」計畫部隊之一，正積極改變編裝適應現代化作戰，而在近期的「致命鷹」（Operation Lethal Eagle）操演前，101師也訓練官兵利用3D列印技術自製無人機於操演驗證，同時並組建情報、通信和工兵三個營，專職利用無人機攻擊敵人。

軍聞網站「Defense News」報導，101空降師在「致命鷹」操演前的幾個月，組建了第302情報營、第21通信營和第326工兵營等3個師屬營投入操演。

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該師副師長特拉維斯麥金托什上校（Travis McIntosh）表示，這些部隊處於初始作戰能力階段，但已在肯塔基州坎貝爾堡的演習中廣泛運用。

先前該師在駐地肯塔基州坎貝爾堡與第5特戰大隊合作，製造100套無人飛行載具系統，讓官兵親自列印零件並完成組裝，進而熟悉零附件製作流程與相關技術特性及專業操作技能。

麥金托什說，今年的演習特點是大規模的調動和機動，以及細至班級和連級的實彈演習，三個營利用自身的資源及專長投入演習，這次為期21天的師級演習讓他們有機會派遣7000多名士兵。

報導指出，今年的「致命鷹」演習於2月19日至3月10日舉行，參與人員包括第82空降師、陸戰隊和空軍等聯合部隊。

麥金托什說，士兵使用自己的無人機和技術來模仿觀察員在俄烏戰爭中看到的情況，這使得演習中紅藍雙方的指揮所互相在玩捉迷藏，最先被發現的指揮所通常都會被摧毀。

麥金托什說，士兵們正在利用從無人機列印和使用中獲得的經驗教訓，為下一次演習打造更好的無人機2.0​​版本。

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