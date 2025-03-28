這樣招募有效？ 國防部再花183萬在國光客運上「貼廣告」

據政府電子採購網資訊顯示，國防部已規劃183萬餘元，由國光客運的專責媒體將廣告打至站體與車體上，預計維持9個月，目標能提升國軍形象與人才招募。（圖片來源:國軍人才招募中心、國光媒體網站/本報合成）

〔記者劉宇捷／台北報導〕不知通勤族有沒有發現，國軍的形象廣告、招募廣告最近特別常在公共場域中出現，而國防部也持續規劃把廣告擴及至國道客運及站體上；從政府公開的標案資訊顯示，國防部已規劃183萬餘元，由國光客運的專責媒體將廣告打至站體與車體上，預計維持9個月，目標能提升國軍形象與人才招募。

根據政府電子採購網今（28）日公告的決標資訊顯示，國防部已規劃300萬元執行「國道客運車體廣告」乙案，全案最終由國光媒體公司以183萬5400元決標，屢約期限自本（3）月4日起預估至11月30日止，為期約9個月。

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至於得標的國光媒體是國光客運公司的廣告獨家代理公司，負責站體、車體以及數位電視的廣告發布，也就是說未來9個月間，國軍的形象招募廣告將擴及至國光客運及其全台各站體上，希望藉此提升國軍形象與招募成效。此外，軍方下（4）月中旬起，亦將展開為期三個月的軍事攝影展，以台北市公車亭為媒介，將國軍150餘張的精選影像遍布至民眾身邊，進而獲得支持。

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