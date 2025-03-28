劍指伊朗給我惦惦！ 4架B-2匿蹤轟炸機飛往印度洋環礁部署

根據開源情報比對航空愛好者收集的資訊顯示，至少有4架的B-2匿蹤轟炸機（如圖）已陸續飛抵位於印度洋深處的英屬「迪戈加西亞島」完成前進部署，這被認為是威嚇伊朗的軍事準備。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國近期加大對中東地區的武裝威嚇行動，特別是把矛頭指向激進組織幕後靠山的伊朗；根據開源情報比對航空愛好者收集到的資訊顯示，目前至少約有4架的B-2匿蹤轟炸機陸續飛抵位於印度洋深處的英屬「迪戈加西亞島」（Diego Garcia），完成前進部署，這項行動被認為是能從南方、比英國更短的距離打擊伊朗本土。

綜合《THE WARZONE》與《The Aviationist》報導，衛星影像顯示，過去48小時內，至少有3架C-17運輸機和10架空中加油機，前進部署到迪戈加西亞島；這處具有高度戰略意義的英國領土，過去曾多次被用作美國向中東發動攻擊的中轉站。航空愛好者則利用追蹤網站、通聯記錄及社群資訊拼湊出美軍大規模向該島部署B-2的行動。

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USAF tankers up from RAAF Amberley Base to link up with a pair of B-2 bombers inbound from Whitman AFB. Should be Pitch 11&12. Pitch 13 diverted to Hawaii due to unspecified emergency.



63-8876, 61-0277, 59-1507 https://t.co/EMqPTRuTfV pic.twitter.com/7xkgqZus9Z — RivetJoint （@SpeckleBelly64） March 25, 2025

報導進一步說明，由於B-2匿蹤轟炸機並不使用飛行追蹤網站的應答器模式，但會與空域的交通管制進行通訊，並透過這些通訊點、飛行預留空域（ALTRV）及支援作戰的加油機行動，綜合連線、拼湊出其飛行資訊。透過這個方式，觀察人員自24日起發現，至少有4架以PITCH 11、12、13及14為呼號（call sign）的B-2轟炸機向印度洋飛去，這幾乎佔了總機隊數的21％。

迪戈加西亞島是一座位於印度洋深處的環礁，屬英國政府管轄，其距離伊朗南部邊境僅約3800公里。（圖片擷取自Google地圖）

而迪戈加西亞島是一座位於印度洋深處的環礁，屬英國政府管轄，其距離伊朗南部邊境僅約3800公里。依據衛星影像，島上機場現有4個獨特的B2SS或B-2翻蓋式機棚，這些有如貝殼的機庫可透過空運，大約需要70天即可建成使用。

關於B-2的部署行動美方尚未公開證實，但有評論認為它們可能是提前被派往該地區，為可能的作戰行動做準備。儘管美國目前對葉門胡塞武裝發動空襲，但使用大規模的匿蹤轟炸機對付空防能力有限的胡塞組織，似乎不太可能；相反，外界更認為B-2的部署可能與伊朗有關，尤其是在川普政府對伊朗實施制裁後，要求伊朗同意達成協議，否則將面臨軍事後果。

2020年，1架B-2轟炸機停在迪戈加西亞島上的特殊翻蓋式機棚中。（圖片擷取自DVIDS）

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