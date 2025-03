劍指伊朗給我惦惦！ 4架B-2匿蹤轟炸機飛往印度洋環礁部署

根據開源情報比對航空愛好者收集的資訊顯示,至少有4架的B-2匿蹤轟炸機(如圖)已陸續飛抵位於印度洋深處的英屬「迪戈加西亞島」完成前進部署,這被認為是威嚇伊朗的軍事準備。(圖片擷取自DVIDS)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕美國近期加大對中東地區的武裝威嚇行動,特別是把矛頭指向激進組織幕後靠山的伊朗;根據開源情報比對航空愛好者收集到的資訊顯示,目前至少約有4架的B-2匿蹤轟炸機陸續飛抵位於印度洋深處的英屬「迪戈加西亞島」(Diego Garcia),完成前進部署,這項行動被認為是能從南方、比英國更短的距離打擊伊朗本土。

綜合《THE WARZONE》與《The Aviationist》報導,衛星影像顯示,過去48小時內,至少有3架C-17運輸機和10架空中加油機,前進部署到迪戈加西亞島;這處具有高度戰略意義的英國領土,過去曾多次被用作美國向中東發動攻擊的中轉站。航空愛好者則利用追蹤網站、通聯記錄及社群資訊拼湊出美軍大規模向該島部署B-2的行動。

