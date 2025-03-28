主持首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮 賴清德：盼立法院持續預算支持

賴清德主持首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮，期盼立法院持續預算支持。（海巡署艦隊分署提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕總統賴清德今天上午主持海委會海巡署「首艘高緯度遠洋巡護船安放龍骨」典禮，他期盼立法院持續預算支持，確保6艘新船如期如質完成，強化海疆安全與區域合作能量。

賴清德表示，4年前，蔡英文前總統為了打擊「非法、未報告、未受規範」的漁業行為，政府編列129億餘元支持海委會推動「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，從2022年起，在10年內打造六艘「高緯度遠洋巡護船」。

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賴清德強調，政府推動「國艦國造」與「在地供應、自主產製」是提升防衛與執法力的關鍵，面對中共灰色地帶威脅，海巡人員堅守崗位、守護國土，在執勤同時務必注意自身安全。

賴清德指出，新型高緯度遠洋巡護船採用油電混合推進系統，續航力超過1萬5000浬，可繞台30圈，除建置智慧指管系統外，後甲板更具多功能平台，可載運救援物資、沿岸多功能艇、特勤突擊艇、無人機，支援遠洋巡護、人道救援與離島物資補給等多元任務。

海委會主委管碧玲表示，如果去年就有此級船艦，就能及時拖離擱淺的多艘貨輪，降低威脅風險，顯示高緯度巡護船在面對海難、颱風與災損事件時的戰略價值。

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