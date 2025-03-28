金防部「太武操演」震撼登場 戰甲車丶火砲對空對海射擊

陸軍金門防衛指揮部「太武操演」在東崗一陣地震撼登場。（金防部提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部今天實施年度「第1季太武操演」，以操演磨練部隊實戰化訓練為目的，驗證作戰計畫及建制武器實彈射擊，達到「一點生變、連鎖反應、全面制變」的訓練要求，並進一步使官兵熟稔指揮、戰鬥程序，提升部隊整體作戰能力，展現國軍寸土不讓的決心。

這場位於烈嶼鄉東崗一陣地的實彈操演，清晨6點多於薄霧中震撼登場，金防部烈嶼守備大隊運用戰、甲車及火砲等裝備，分別對空中及海上目標展開射擊；大清早隆、隆的砲聲，一度有民眾以為中共的武力威嚇真的「以演轉戰」？操演現場剛好有一群曾在金門服役的老兵遊客「聞聲而至」，看見國軍快迅的動作和純熟的技巧，紛紛拿起手機打卡，對國軍精實的操演給予高度肯定。

請繼續往下閱讀...

金防部年度「太武操演」在薄霧中的隆隆火砲聲中震憾登場。（金防部提供）

金防部表示，此為年度例行性操演，部隊依據聯合防衛作戰構想及進程，執行多項課目演練，盼藉由戰場實際景況，使官兵熟稔射擊程序、步驟與要領，強化臨戰應變能力，除藉此展現官兵平時精訓成效，更驗證外島防衛作戰能力。

金防部實施年度「太武操演」，操演前一刻，官兵檢視裝備，枕戈待旦。（金防部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法