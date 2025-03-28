我軍艦與中籍漁船擦撞 揭仲：中國恐師法金門三無船事件推進法律戰

中和軍艦27日晨與中籍漁船發生碰撞，揭仲示警，中共不排除會利用這次事件，師法裴洛西前議長訪台與去年金門意外事件的作法，推進其對臺灣海峽的法律戰。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕海軍中和軍艦27日凌晨與大陸籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰後，中共國台辦在經過一天的沉默後，於當日晚間以發言人陳斌華的名義，透過書面回應稱，該碰撞雖未造成人員受傷，但漁船受到損傷，將對事件進行調查，並對我方「惡劣行徑」表示譴責。對此中華戰略前瞻協會研究員揭仲28日表示，中共不排除會利用這次事件，師法裴洛西前議長訪台與去年金門意外事件的作法，推進其對臺灣海峽的法律戰。

揭仲指出，自時任中共外交部發言人的汪文斌於2022年宣稱中國對台灣海峽享有主權和管轄權後，中共的做法，就是利用兩岸之間所發生的重大政治紛爭或意外事件，藉機否認先前的默契，然後設法將其管轄權延伸進入前述空白地帶，創造行使管轄權的案例，逐步侵蝕我方對這些水域的有效管轄，並落實以上「法律戰」論述。設法消除包括海峽中線以東，與我方在外離島所劃設的禁限制水域的空白地帶。

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揭仲舉例，在2022年8月裴洛西議長訪台後，中共就推翻兩岸軍機軍艦行之有年的「中線默契」，然後又在2024年2月14日金門海域意外事件後，開始派公務船常態性地進入我外離島禁限制水域內巡弋。

揭仲擔心，由於對海上意外事故的調查與究責，是管轄權行使的具體象徵，在中共國台辦已表明將進行調查後，整個事件恐已被中共認定，可做為在中線以東建立管轄例證的機會。

揭仲認為，若發生意外的是民間船隻，還有由船公司出面，私下接受中共官方詢問、甚至以其他名義支付賠償金，來「小事化無」的可能性；但27日的意外事件，由於我方是海軍軍艦，國軍官兵絕不可能接受中共官方詢問，國防部也不太可能以任何名義支付金錢，中共對此很可能以到事發海域進行調查與巡弋為由，派海警船或其他公務船，例如駐平潭、滿載排水量6600噸、負責台灣海峽水上交通巡航監管的大型海事巡航救助船「海巡06」等，嘗試越過海峽中線前往事發地點海域，建立行使管轄的例證。

揭仲也提醒，倘若中共海警或公務船到中線以東「進行調查」的行動受到我方攔阻，中共後續不排除會發動大量漁船，以「討公道、要賠償」為由，越過中線前往事發海域集結，甚至故意接近我方軍艦；中共的海警或公務船也就以「護航」和「管理」的名義，創造在中線以東海域護漁和管理海上經濟安全與交通的先例，國安單位絕不能掉以輕心。

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