強化國安意識 退輔會各地講座向退除役官兵解析中國滲透

因應中國滲透我國退除役官兵，並強化最新國家安全觀念，退輔會陸續在各地安排相關講座。（輔導會提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕因應中國滲透我國退除役官兵，並強化最新國家安全觀念，退輔會陸續在各地安排相關講座。其中，台北市榮民服務處於25日邀集退伍軍人社團代表及北部地區服務、安養、醫療、職訓及事業機構人員，由退輔會副主委陳進廣主持工作會報曁講座，並邀前總統府戰略顧問熊厚基以「從當前中共滲透方式，反思對我國家安全影響」為題，進行專題講座。

陳進廣轉達退輔會主委嚴德發期許退除役官兵「應有比一般國人更高的愛國標準與忠誠義務，堅守核心價值，不能辜負榮民前輩的犧牲付出。」，陳進廣也強調，應秉持保護退除役官兵的立場，避免其走入歧途，且須深化與地方政府建立緊密合作關係，整合資源、共同推動服務；並勉勵各機構主管應營造快樂職場文化，懷抱感恩的心，投入工作，風行草偃，帶動團隊士氣提升整體工作效能。

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此外，南投縣榮民服務處近日也舉辦「國家安全宣導講座」，邀請南投縣調查站專家分享最新情報，深入解析中共對台滲透作為及應對策略。此次講座由榮服處處長王怡文主持，全體職員及社區服務組長積極參與，現場討論熱烈。

講座特別邀請南投縣調查站副主任汪楨喜，以「堅定愛國信念、守護國家安全-反制中共滲透宣導」為主題，透過實際案例解析中共滲透及認知作戰手法，提醒與會人員如何識別並防範各種潛在威脅。另由南投縣站調查官陳昱德，就機關安全維護及反詐騙作宣講，以強化政府組織資訊安全防護網，確保機密資料安全不被竊取。

汪楨喜指出，近年來，中共透過多種手段對台灣進行滲透，包括網絡認知作戰、基層里長接受中國資助赴陸考察、操控國內媒體發布假民調、以及利用賭場、地下錢莊與高利貸等方式對軍方人員施壓或利誘，企圖動搖台灣內部穩定。他強調，前往中國時須格外謹慎，以防落入滲透圈套。陳調查官表示近年來，生成式人工智慧的廣泛應用，致使網路詐騙越益猖獗，民眾若接獲不明來電或消息，一定要多問多查證，以免落入詐團圈套。

王處長表示，國家安全不僅關係國家穩定，也攸關榮民及軍人的形象。王處長強調，榮服處將持續推動國家安全宣導，確保每位服務人員都能認識國安風險並具備應對能力。她進一步指出，退除役官兵擁有豐富的經驗與貢獻，應發揮專長，共同維護國家安全，未來榮服處將與相關單位持續合作，舉辦更多國家安全宣導活動，確保退除役官兵及全體職員堅守愛國信念，守護國家安全。

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