前日本陸自幕僚長岩田清文：盼台日共建「半導體同盟國」

前日本自衛隊陸上幕僚長岩田清文28日出席印太戰略智庫主辦、聯邦銀行等企業團體協辦的「台日科技未來論壇」。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕前日本自衛隊陸上幕僚長（相當於我陸軍司令）岩田清文上將今（28）日在台演說，以軍事專業角度強調，隨著無人載具不斷智慧化並與AI整合進步，未來無論是為了勝出或是預防戰爭，半導體的質與量都非常重要，台、日、美一定要確立半導體的自主與合作。他重申，台灣有事也一定會導致日本有事，「台灣與日本是命運共同體」，期盼能夠與台灣建立「半導體同盟國」，並持續在各領域保持非常友好的關係。

岩田清文、日本前經濟產業大臣甘利明、日本通訊巨擘KDDI創辦人千本倖生、台灣日本研究學院理事長李世暉等人，今天出席由日本資深媒體人矢板明夫的印太戰略智庫主辦、聯邦銀行等企業團體協辦的「台日科技未來論壇」。

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岩田以軍事專業角度分析半導體重要性指出，從烏俄戰爭以後，各界已瞭解半導體在戰爭中的重要性，重要軍武如標槍飛彈、海馬斯多管火箭系統、無人機，以及通訊和搖導控所仰賴的人造衛星，其實背後最重要的都是半導體。

岩田指出，軍事上用的普遍為45至250奈米大型半導體，儘管日本和西方各國嚴格限制半導體出口至俄羅斯，中國仍想方設法輸出，佔俄國整體進口半導體的89%。

岩田說，隨著未來戰爭形式不斷進化，不管是空中或水面及水下無人載具、機械狗等，都可能將搭載AI晶片。他預判，如美軍以無人機當作僚機的CCA計畫，未來戰爭會是少數人控制100、200無人載具的形式。

岩田表示，中國已設定2027年具備足夠侵台軍事實力，以及軍隊智慧化的期程，顯示中國也已意識到AI半導體的重要性。他說，為了取勝或預防戰爭，台灣、日本和美國必須相互合作，建立可自主生產高階半導體的系統網絡。「台灣和日本應是命運共同體」，岩田強調，台灣有事也會導致日本有事，正如台灣人絕不容許台灣落入習近平手中，對日本人而言也是如此。

岩田說，他平常演說都向日本人說，台灣跟日本有同樣的價值觀和自由、民主、法治和人權，一定要防止它變為中國的一部分，「台灣也是我們的事情」。他期盼，日本能夠與台灣、美國建立「半導體的同盟國」以及持續在各領域保持友好關係，確保高端半導體製造供應，也有效能嚇阻中國攻擊台灣。

前日本自衛隊陸上幕僚長岩田清文28日出席印太戰略智庫主辦、聯邦銀行等企業團體協辦的「台日科技未來論壇」。（記者塗建榮攝）

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