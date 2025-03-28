自衛隊成立「統合作戰司令部」 日退役上將：「台灣有事」可迅速行動

日本自衛隊前陸上幕僚長（相當於我國陸軍司令）岩田清文28日在台北圓山飯店受訪表示，日本防衛省新設「統合作戰司令部」，萬一台灣發生戰爭，司令官可以非常迅速採取行動。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕日本防衛省24日成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，前自衛隊陸上幕僚長（相當於陸軍司令）岩田清文今（28）日在台北受訪指出，此措施會讓自衛隊更有效率，新設司令官也可直接對口美軍在夏威夷的印太司令部，萬一台灣發生戰爭，日本統合司令官就可以非常迅速採取行動。

日本自衛隊「統合作戰司令部」設立於東京防衛省內，編制約240人，由現年59歲的南雲憲一郎出任首位「統合作戰司令官」，負責與美軍密切對口，旨在緊急情況發生時指揮跨領域作戰、提升即時應變力與聯合作戰的實效性，同時負責與美軍對口協調共同作戰，以及加強敵基地攻擊能力。

請繼續往下閱讀...

岩田清文今天在台北圓山飯店出席印太戰略智庫主辦、聯邦銀行等企業團體協辦的「台日科技未來論壇」，並發表演說，會後接受媒體提問。

針對日本防衛省新設「統合作戰司令部」會帶來的影響，岩田表示，過去日本首相受防衛大臣以及統合幕僚長（相當於參謀總長）輔佐，但參謀總長既需要輔佐又需要指揮陸海空三軍，現在有整合的司令官分擔此工作，會讓自衛隊指揮更有效率。

至於與美合作關係的變化，岩田指出，新設統合司令部的司令官，可以直接與美軍位於夏威夷的印太司令部對口、共同行動。

岩田強調，當然不希望台灣發生戰爭，但若有萬一，統合司令官就可以非常迅速地採取行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法