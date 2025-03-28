國防投資優先 英國「龍火」雷射武器將擴大部署至4艘軍艦上

英國財政大臣里維斯確認將為明年度提供22億英鎊（約943.3億新台幣）的額外國防投資，核心是希望能夠將2027年讓雷射武器的上艦部署，從1艘擴大至4艘。（圖片來源：英國皇家海軍網站）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕「龍火」（DragonFire）是英國目前自主開發最成功的雷射武器，目標在2027年上艦部署，然而在最新的明年度預算規劃中，財政大臣里維斯（Rachel Reeves）將先提供額外22億英鎊（約943.3億新台幣），以朝向防衛支出占GDP 2.5％邁進，該投資的核心目標之一，就是將雷射武器的部署從1艘擴展至4艘，同時加強其應用。

根據英國《防衛周刊》（UKDJ）報導，英國財政大臣里維斯確認將為明年度提供22億英鎊的額外國防投資，此舉被視為政府計劃在2027年將防務支出提高至GDP 2.5%的「首波投資」，而這筆資金將用於開發和部署先進技術，特別是雷射武器和AI人工智慧。

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此次投資的重點是擴大英國「龍火」雷射武器的部署，英國國防部此前承諾在2027年前將該系統安裝部署在1艘海軍艦艇上，但新擴充的資金將允許軍方將雷射武器同時部署至4艘艦艇上。

「龍火」是由英國國防科學與技術實驗室合作開發的高精度雷射武器，能夠在遠距離摧毀無人機和其他空中目標，且每次射擊成本不到10英鎊（約420元新台幣）。圖為「龍火」實測畫面。（圖片來源：英國國防部）

「龍火」是由英國國防科學與技術實驗室、MBDA、萊昂納多及QinetiQ合作開發的高精度雷射武器，能夠在遠距離摧毀無人機和其他空中目標，且每次射擊成本不到10英鎊（約420元新台幣），為部隊防空提供低成本、可持續的替代方案，以取代傳統昂貴的防空飛彈；英國陸軍和海軍都正在評估該技術在未來防空中的應用。

這筆新的資金投資被認為是冷戰以來最大的國防開支成長；儘管英國政府正面臨其他方面的財政壓力，但里維斯仍堅持認為，國防投資是安全和工業發展的核心優先事項！

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