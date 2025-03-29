波蘭購111輛「貛式」步戰車 組建裝甲洪流大軍

波蘭國產裝甲戰鬥車「野貛」（Borsuk）正式獲得111輛的簽約量產。（圖片取自HSW官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波蘭近年積極購買各式裝甲車，用以組建裝甲洪流大軍，繼波蘭2023年與簽署採購1400輛的「貛式」（Borsuk）步兵戰鬥車框架協議後，終於在27日正式簽署111輛的量產協議，總價值約16.9億美元（約新台幣564.1億），將於2029年前全數交付。

軍聞網站「Defence 24」報導，根據波蘭裝甲機械化部隊的結構，這一數字將能換裝兩個機械化營，每個營約有50餘輛車。

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報導指出，之所以時隔數十個月才簽約，可能的原因在於車輛的成本跟價格。由於「貛式」是一種全新的設計，其本國製造商斯塔洛瓦沃拉鋼鐵公司（HSW）也正積極進行現代化改造，在簽屬正式合約之前，HSW已先試產十多輛「貛式」步戰車，價值約14億茲羅提（約新台幣120.2億）。而該型步戰車的全框架協議為1000輛步兵戰鬥車及400輛衍伸車型。

「獾式」戰鬥車全重約28噸，引擎馬力720匹，車內可搭載3名車組員與6名步兵，其ZSSW-30砲塔配備有美國Orbital ATK 30公厘Mk44 Bushmaster型鏈砲、1挺7.62公厘同軸機槍與2枚「長釘LR」反裝甲飛彈，車體採用分層裝甲保護，防禦力根據STANAG 4569標準，車身正面的防禦力達到4級（可防14.5釐米穿甲彈射擊），車身2側和後方達到3級（可防7.62x51mm穿甲彈射擊）。

無人駕駛的砲塔和外部設備防禦力大約為2級（可防7.62x39mm穿甲彈）或3級的被動保護，以及Obra-3主動雷射探測系統的保護，它可以自動發射煙霧彈對，地雷的防護力可達到了3級或3a級（8公斤級的反坦克地雷）。

此外，基於波蘭環境需求，「獾式」也特別著重浮航性能，可以8公里時速執行涉水浮渡；地面最大時速可達65公里，可在各種地形中靈活機動，大幅提升機械化步兵的戰場機動能力。

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