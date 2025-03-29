洛馬年產500枚愛國者創新高 打破美國生產效率低下印象

美軍工大廠洛克希德馬丁公司日前宣佈，該公司2024年交付超過500枚愛國者三型增程型防空飛彈，創下年產量新紀錄。（圖片取自洛克希德馬丁）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍工大廠洛克希德馬丁公司日前宣佈，該公司2024年交付超過500枚愛國者三型增程型防空飛彈（PAC-3 MSE），創下年產量新紀錄，也打破美國軍工產量日益低下的頹勢印象。

洛馬指出，與2023年相比，2024年產量提高了30%，並計畫2025年將再提高20%產量。如此一來，洛馬今年預計可交付超過600枚愛國者三型增程型防空飛彈。

請繼續往下閱讀...

洛馬表示，美國陸軍2024年10月授予洛馬公司一份合約，將生產能力提高到每年650枚，洛馬預計2027年可達到該目標。

軍聞網站「Defence Blog」報導，PAC-3 MSE飛彈由洛克希德馬丁公司位於阿肯色州卡姆登的工廠製造，其需求持續增加，為實現產量增加目標，該公司表示已在其內部製造業務中投資了新的工具、測試基礎設施和數位轉型工具。除了內部擴大生產規模外，洛克希德馬丁公司還與關鍵供應商合作，以確保更廣泛供應鏈的穩定性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法