戰爭變革 俄醫學研究指傷兵75％的傷亡 來自烏無人機攻擊

在札波羅熱前線的烏軍準備發射FPV無人機。（歐新社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏戰爭迄今已逾3年，外媒報導，近期俄羅斯《軍事醫學評論》研究指出，在對近6000名傷兵檢查後，發現有75%戰傷因素皆源於無人機攻擊所致，僅有4%屬於槍傷，其餘則由砲彈碎片致傷，顯示現代戰爭戰場環境的變化。

軍聞網站「Defence 24」報導，俄羅斯軍醫正將烏克蘭戰爭視為一種實驗場，藉此分析美國武器系統殺傷效率，為俄羅斯部隊引入新型個人防護裝備。

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報導指出，最新一期《軍事醫學評論》透過對5813名戰場受傷的俄軍士兵進行檢查調查後發現，有75.5%的傷亡是由FPV無人機造成的，另有20.5%的傷亡是由砲彈造成的，僅有4%的傷亡是由子彈造成的。

報導說，俄羅斯醫護人員強調，無人機造成的傷亡大多發生在四肢（約佔58.2%），依照他們的標準，傷亡屬於輕度（73.3%）。然而，對於這樣的解釋應該十分謹慎，因為俄羅斯國防部的指導方針明確指出，應該避免使用「重傷」評估，因為這需要支付大量賠償。

此外，醫療服務部門只對那些成功撤離到醫院的人員進行了調查，沒有人統計戰鬥中陣亡的士兵，或是無法撤離的傷者。俄羅斯傷者到達合格外科救治地點的平均時間為14.5小時，多數重傷士兵沒有機會接觸醫療專家。

報導指出，俄羅斯軍醫在分析調查研究結果後也得出一些結論，也就是防彈背心和頭盔等個人防護在塹壕戰中變得更加重要。因為頭部受傷者多來自顏面受損，胸部則是擦傷和閉合性肋骨骨折。

另外在塹壕戰中，研究指出，重傷、極重傷和穿透性傷口的比例有所減少，輕傷的比例有所增加，但傷員從送達醫院到接受合格外科救助階段所需的時間也延長了。報告稱，「半數輕傷人員沒有離開戰區就返回了部隊」。其餘56.7%的患者，約有一半在附近的醫院接受治療，只有25%的患者被送往後方接受治療。但這也代表俄羅斯士兵遭受不公平對待，他們的指揮官不允許傷者離開前線。

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