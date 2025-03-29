等待多年見曙光 我F-16 Blk70搭配新電偵系統、彈藥將陸續到位！

經過多年的延宕，我國向美採購的F-16 Block 70今日（美國時間週五）終於出廠交機，而我國相應新戰機所採購的電偵系統、彈藥將陸續到位！（圖片擷取自美國空軍）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕經過多年的延宕，我國向美採購的F-16 Block 70今日（美國時間週五）終於有首架機出廠交機，而我國相應新戰機所採購的聯合直攻彈藥（JDAM）、AGM-88「哈姆」、AGM-84H「魚叉」、AGM-154C（JSOW）等飛彈，部分已陸續抵台到位，至於MS-110偵照莢艙則目標可望在今年全數準時接收。

新的F-16C/D Block 70，相較現有的F-16 Block 20無論是對機動性、酬載、電子偵蒐，以及生存性都有相當幅度的提升。在動力方面，新的F-16改裝有一具奇異F110-GE-129發動機，最大推力較現役的F-16V Block 20型機的F100-PW-220發動機還強大，且機身結構經過強化，同時披上匿蹤塗層能減少雷達截面積（RCS）。

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電子航電方面，F-16 Blk70除了機首搭載的AN/APG-83主動電子相位陣列雷達（AESA）外，另選配AN/ALQ-254（V）1「蝮蛇之盾」內嵌式電戰系統；機載任務電腦、航電系統與座艙介面也獲得更新，搜索半徑與射控效能皆大幅提升；唯「蝮蛇之盾」系統可能會延遲至今年底裝備。

至於機敏度相當高的MS-110先進偵照莢艙，目標將採購6具，以取代年久的RF-5E偵照機。該偵照莢艙目前尚無傳出延遲消息，據規劃目標可望在今年全數準時接收。

新的機載武器籌獲方面，「聯合直攻彈藥」（JDAM）及裝有雷射導引套件的LJDAM應陸續到貨，我國亦已派員赴美受訓，而AGM-88反輻射飛彈（雷達反制）已有訓練彈在台飛訓使用，推測可能已有部分實彈到貨；至於AGM-154C（JSOW）遠距遙攻彈藥，國防部日前指出要延到2026年才會交貨，最後有關AGM-84H「魚叉」空射巡弋飛彈，目前尚無明確消息公布。

我國今日新出廠的F-16C/D Block 70，相較現有的F-16 Block 20無論是對機動性、酬載、電子偵蒐，以及生存性都有相當幅度的提升。（圖：取自@Sara_Hazzard的X帳號）

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